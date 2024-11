Em alta, corridas quase triplicam no Brasil em apenas cinco anos

(Foto: Christian Mendes/Foco Radical)









Não é mera coincidência perceber mais pessoas correndo pelas ruas da sua cidade ou de seu bairro. A quantidade de atletas amadores aumentou de forma significativa e os eventos da modalidade tentam acompanhar essa evolução. Nos últimos cinco anos, o número de provas de corrida praticamente triplicou. Entre maratonas e corridas das mais variadas distâncias, estes eventos esportivos saltaram de cerca de 1,8 mil formalizados em 2019 para mais de 5 mil até o último dia de 2024.

Os dados são da plataforma Road Runners, que congrega calendário de eventos do segmento e resultados de corridas no Brasil. Há cinco anos, foram realizados pelo menos 1,8 mil eventos do gênero em território brasileiro - número que pode ser um pouco maior porque não leva em conta eventos sem anuência de federações estaduais de atletismo. Já neste ano, a quantidade chega aos 5.156 eventos, incluídos os já realizados e os previstos até o último dia de 2024.

Maior plataforma de fotos e vídeos esportivos do Brasil, a Foco Radical tem acompanhado a franca expansão do segmento. Com acervo de mais de uma década de fotos de eventos esportivos pelo país, a plataforma teve um incremento significativo na quantidade de eventos com imagens disponíveis em seu site nos últimos anos.

“A Foco Radical nasceu com a cobertura dos atletas amadores em eventos de corrida e triatlo. Dos últimos anos para cá, com a implantação de tecnologia de reconhecimento facial, a quantidade de eventos e de modalidades aumentou significativamente, mas com a corrida de rua como o carro-chefe da plataforma. Tanto que dos mais de 25 mil eventos deste ano, até agora, disponíveis no nosso site, temos os treinos de corredores por ruas e avenidas, com fotógrafos em todos os estados brasileiros, para atender a demanda e seguir a evolução deste esporte”, contextualiza Christian Mendes, CEO da Foco Radical.

O boom da corrida de rua vem de 2022 para cá, e não para. Há praticamente um mês e meio para o fim do ano, o número de participantes em algum evento de corrida em 2024 está próximo do 1 milhão. Até agora, 950 mil corredores cruzaram uma linha de chegada de corrida realizada no Brasil. Há dois anos, essa quantidade foi de 285,3 mil. Enquanto mais que triplicaram os atletas, os eventos quase dobraram. De acordo com a Road Runners, foi de 2.634 há dois anos para os mais de 5 mil, contando os previstos até o próximo 31 de dezembro.

“A expansão da corrida de rua têm aumentado a demanda por fotógrafos da Foco Radical. Não apenas por conta da quantidade de eventos, mas, principalmente, pelo maior número de atletas neles. Mais corredores em um único evento faz com que tenhamos mais profissionais para a cobertura, por exemplo. A evolução da corrida de rua já reverbera nos setores do entorno e oferece oportunidades para profissionais de diferentes áreas”, analisa o CEO da Foco Radical.