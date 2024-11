Santos faz 3 a 0, vence Bragantino nos pênaltis e conquista a Copa Paulista Feminina

(Foto: Divulgação/Sereias da Vila)





O Santos conquistou o título da Copa Paulista Feminina ao superar o Red Bull Bragantino nos pênaltis, na manhã deste domingo, 10, na Vila Belmiro.

Após perder o jogo de ida por 4 a 1, as Sereias da Vila igualaram o placar no agregado em casa, com um 3 a 0, e venceram o Massa Bruta nos pênaltis para ficar com o título.

Os gols do time da casa foram marcados no primeiro tempo - Thaisinha, Carol Baiana e Ketlen balançaram as redes.

No segundo tempo, o Bragantino conseguiu segurar a pressão do Santos e, com um 4 a 4 no placar agregado, levou a disputa do título para os pênaltis.

Apesar disso, a goleira santista Karen Hipólito cresceu na decisão e garantiu o título das Sereias da Vila.

Globo Esporte