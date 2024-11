Prime Video transmitirá jogos da série A do Campeonato Brasileiro a partir de 2025

O Prime Video fechou um contrato de cinco anos com a Liga Forte União (LFU) para transmitir 38 jogos exclusivos por temporada da Série A do Campeonato Brasileiro, começando no próximo ano e indo até o final da temporada de 2029. O Prime Video transmitirá, no Brasil, os jogos em casa dos clubes LFU em cada rodada da competição, pelas próximas cinco temporadas, oferecendo um total de 190 partidas ao vivo e exclusivas sem custo adicional. Os membros Prime desfrutam de economia, conveniência e entretenimento, tudo em uma única assinatura.

“Sabemos que os brasileiros são apaixonados por futebol e estamos animados em poder oferecer o Brasileirão para todos os membros Prime, aumentando nossa oferta de esportes no Brasil, que já inclui a Copa do Brasil e a NBA, além de filmes e séries. O acordo com a LFU para as próximas cinco temporadas da Série A do Campeonato Brasileiro reforça o compromisso de oferecer novos conteúdos imperdíveis todas as semanas do ano aos nossos membros Prime”, diz Paulo Koelle, Diretor do Prime Video para a América Latina.

“A Série A traz jogos dos grandes clubes do futebol brasileiro para o Prime Video e representa outro momento marcante para nossa crescente oferta de esportes em todo o mundo”, disse Alex Green, Diretor Internacional do Prime Video Esportes. “Este acordo de longo prazo nos permitirá levar o Brasileirão a todos os membros Prime sem custo adicional e com a melhor qualidade de produção, que colocará os fãs no centro da ação durante todo o campeonato.”

“Estamos muito animados com esse acordo com a Amazon, uma potência global. Combinar a força, a tradição e a base de torcedores dos nossos clubes com a expertise e a tecnologia da Amazon é uma grande vitória para o futebol nacional. Essa parceria nos permitirá proporcionar experiências inovadoras para milhões de torcedores e reforçar nosso compromisso de aprimorar e transformar o futebol brasileiro. Continuaremos a inovar e a criar as melhores oportunidades possíveis para os clubes da LFU”, comenta Marcelo Paz, Presidente da LFU.

A LFU inclui alguns dos clubes atualmente na Série A, como Corinthians, Vasco, Cruzeiro, Internacional, Fluminense, Botafogo, Fortaleza, Athletico-PR, Criciúma, Juventude, Cuiabá e Atlético-GO. Caso sejam promovidos à Série A no decorrer do acordo, o Prime Video também transmitirá jogos dos outros clubes da LFU como mandante, como Amazonas, América-MG, Avaí, Botafogo-SP, Ceará, Chapecoense, Coritiba, CRB, CSA, Figueirense, Goiás, Ituano, Londrina, Mirassol, Novorizontino, Operário-PR, Ponte Preta, Sport, Tombense e Vila Nova.

A Série A do Campeonato Brasileiro se junta à Copa do Brasil e à NBA em um crescente investimento em esportes ao vivo no Prime Video Brasil. Além disso, os fãs de esportes também podem assinar o Premiere, Canais Globo, Max e muito mais por meio de assinaturas adicionais, facilitando aos membros Prime encontrarem excelente entretenimento esportivo em um único aplicativo.

O Prime Video tem se tornado um dos principais transmissores de esportes ao vivo em todo o mundo, com uma linha de propriedades emblemáticas disponíveis no serviço, incluindo a NFL, NBA e WNBA, NASCAR e NWSL nos EUA, NHL no Canadá, UEFA Champions League no Reino Unido, Alemanha e Itália, Premier League no Reino Unido, Suécia e Dinamarca, Roland-Garros na França, Wimbledon na Alemanha e Áustria, ICC Cricket na Austrália, Liga MX no México e muito mais.

Isso se soma a milhares de séries e filmes, incluindo produções brasileiras Originais Amazon, como Maníaco do Parque, Ilha da Tentação, Dom, Cangaço Novo, Manhãs de Setembro, Soltos em Salvador, Filho da Mãe, LOL: Se Rir, Já Era! e Sentença; e produções premiadas Amazon Original, como O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder, Fallout, Reacher, The Boys, Uma Ideia de Você e A Maravilhosa Mr. Maisel, todos disponíveis no Prime Video.

Os membros Prime poderão assistir aos jogos exclusivos da Amazon da Série A do Campeonato Brasileiro em qualquer lugar do Brasil, ao vivo e com replays completos das partidas no aplicativo Prime Video para smart TVs, dispositivos móveis, Fire TV, Fire TV stick, tablets Fire, Apple TV e transmissão on-line. No aplicativo Prime Video, os membros Prime podem baixar episódios em seus dispositivos móveis e tablets e assistir em qualquer lugar off-line. O Prime Video está disponível no Brasil sem custo adicional na assinatura Amazon Prime por apenas R$ 19,90 por mês ou R$ 166,80 por ano; novos clientes podem saber mais em https://www.amazon.com.br/prime e se inscrever para um teste gratuito de 30 dias.