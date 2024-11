Stock Car acelera em Goiânia para definir concorrentes ao título da temporada 2024

(Foto: Marcelo Machado de Melo/Stock Car)





A Stock Car Pro Series está muito perto de conhecer os pilotos que vão concorrer ao título da temporada 2024. Entre 22 e 24 de novembro, o Autódromo Internacional de Goiânia Ayrton Senna será palco da 11ª e penúltima etapa de um campeonato repleto de competitividade, equilíbrio e reviravoltas. Será a derradeira oportunidade que os competidores da principal categoria do automobilismo brasileiro terão para pontuar antes da aplicação dos descartes e da definição dos finalistas que vão lutar pelo Troféu dos Campeões, entregue no pódio do Autódromo de Interlagos, em São Paulo, em 15 de dezembro.

Com duas etapas para o desfecho do campeonato, ainda estão em jogo 274 pontos, deixando a disputa pelo título completamente aberta, em contexto de enorme imprevisibilidade, sobretudo quando se leva em conta que a temporada já registrou 15 vencedores diferentes, enquanto 22 competidores escalaram o pódio ao menos uma vez no ano.

Ao término da etapa de Goiânia, o regulamento prevê a aplicação dos descartes das duas piores pontuações de cada piloto, sem considerar neste caso as exclusões de corrida impostas pela Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA) como punição por infrações nas provas.

Como está o campeonato

Dono de retrospecto positivo em Goiânia, onde foi o último pole position e vencedor em corrida principal, no mês de julho, Gabriel Casagrande volta ao Planalto Central na condição de líder da temporada 2024. Em alta neste segundo semestre, o atual campeão vem provando ser um piloto de chegada e mostra força para alcançar um feito inédito: se conquistar o título, o paranaense será o mais jovem piloto tricampeão da história da Stock Car.

Com o desfecho da etapa de El Pinar, no Uruguai, Casagrande já havia assumido a liderança do campeonato considerando os descartes. Mas Gabriel também está em primeiro na tabela em números absolutos (sem descartes), depois da recente decisão do Conselho Técnico Desportivo Nacional (CTDN) da CBA, que desclassificou os carros das equipes TMG Racing e Crown Racing da etapa do Velopark com base no artigo 15.5 do Regulamento Técnico. Desta forma, sem os descartes, o bicampeão chega à capital de Goiás somando 766 pontos. A vice-liderança é de Ricardo Zonta (RCM Motorsport), com 742. Um dos nomes mais experientes do grid da Stock Car, o paranaense completará 300 largadas na categoria justamente neste domingo.

Felipe Massa (TMG Racing) é o terceiro do campeonato e tem 738 pontos, quatro a mais que Dudu Barrichello (Mobil Ale Full Time), enquanto Bruno Baptista (RCM Motorsport) fecha o top-5, com 716, somente um tento de vantagem para o sexto da tabela, Julio Campos (Pole Motorsport). Daniel Serra, que no último fim de semana correu com a Ferrari na Copa do Mundo de GT, em Macau, na China, é o sétimo, com 628 pontos, um a mais em relação a Felipe Baptista (Crown Racing). Rafael Suzuki (TMG Racing) aparece em nono, com 614, enquanto Rubens Barrichello (Mobil Ale Full Time) é o décimo, somando 608 tentos.