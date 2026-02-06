Agência Mundial Antidoping promete analisar denúncia de uso de injeções penianas no esqui

(Foto: Getty Images)

O diretor-geral da Agência Mundial Antidoping (WADA), Oliver Niggli, prometeu analisar possíveis casos de uso de injeção de ácido hialurônico no pênis para obter vantagens aerodinâmicas no salto de esqui. A declaração foi dada durante uma coletiva de imprensa na Itália nesta quinta-feira (5), onde acontecem as Olimpíadas de Inverno.

As informações relacionadas ao assunto começaram a ser circuladas nas últimas semanas pelo jornal alemão 'Bild'. O portal relatou uma denúncia de que saltadores de esqui estavam injetando ácido hialurônico no pênis antes de serem medidos para a confecção dos trajes.

— Não estou ciente dos detalhes do salto de esqui e de como isso poderia melhorar o desempenho, mas, se algo vier à tona, analisaríamos caso esteja relacionado ao doping. Não tratamos de outros meios de melhoria de desempenho, mas nosso comitê certamente analisaria se isso se enquadra nessa categoria. Mas não tinha ouvido falar disso até você mencionar — disse Oliver Niggli, diretor-geral da Wada.

Apesar de parecer uma hipótese absurda, a explicação lógica seria que a aplicação de ácido proporcionaria genitais maiores aos saltadores no momento em que seus corpos fossem medidos por scanners 3D para a confecção do uniforme. Isso aumentaria a área de superfície dos trajes durante a competição, o que, segundo a Federação Internacional de Esqui e Snowboard (FIS), poderia aumentar o voo no ar.

Em tom descontraído, o presidente da WADA, Witold Banka, que é polonês, prometeu analisar o assunto se a entidade receber evidências de irregularidades.

— O salto de esqui é muito popular na Polônia, então prometo que vou analisar isso.

Antes do início de cada temporada, os saltadores de esqui passam por medições com scanners corporais 3D, nas quais devem usar apenas uma roupa íntima elástica e ajustada ao corpo. As regras estabelecem que os trajes tenham uma tolerância de apenas 2 a 4 cm e, como parte desse processo, a altura da virilha também é medida.

O posicionamento da virilha do traje deve estar alinhado à do atleta, com a adição de 3cm no caso dos homens.

— Cada centímetro extra de um traje conta. Se seu traje tem uma área de superfície 5% maior, você voa mais longe — afirmou o diretor da prova masculina de salto de esqui da FIS, Sandro Pertile.

O ácido hialurônico injetado no pênis pode permanecer no organismo por até 18 meses.

Globo Esporte