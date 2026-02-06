Bandoleros Drift Festival 2026 será atração de pré-carnaval

(Foto: Alan Johnny)





No próximo dia 7 de fevereiro, a partir das 14h, o Autódromo de Interlagos, em São Paulo, recebe a segunda edição do Bandoleros Drift Festival, um dos principais eventos de drift do país. A entrada será pelo portão T/L.

Os fãs de velocidade poderão viver uma experiência intensa no templo do automobilismo brasileiro, com destaque para caronas radicais em carros de drift, exposição de veículos exóticos e personalizados e apresentações de drift com os pilotos da equipe Bandoleros, proporcionando muita adrenalina e espetáculo ao público.

A liberação da pista para os pilotos está prevista para as 13h, enquanto o acesso do público será permitido 60 minutos antes da abertura oficial do evento.

Os ingressos para pedestres, exposição de veículos e acesso à pista estão disponíveis por meio da plataforma Sympla, no link: https://www.sympla.com.br/evento/bandoleros-drift-festival-interlagos/3262083

Segundo Fernando Martinelli, promotor do evento, a proposta é oferecer uma experiência diferenciada ao público:

“Será um evento pré-carnaval diferente, com muita adrenalina e show no templo da velocidade. Convidamos pilotos, imprensa e público para viverem uma celebração única do drift, cheia de emoção, que vai transformar o dia 7 de fevereiro em um marco para os amantes da velocidade. ”

O Bandoleros Drift Festival conta com o patrocínio da V!be Energy Drink e apoio da Sparco, Gass Amortecedores, Radiex Produtos Automotivos, Corujão MR, Touch&Go, Canal Entre Motores e Rodas e Mosda Preparações.

Os energéticos V!be estão sempre prontos para levar animação para onde você quiser, sempre com a dose necessária. No Bandoleros Drift Festival, o público poderá degustar a sua linha de produtos. E o melhor é que a V!be é uma bebida não alcoólica, com efeito estimulante e 100% nacional. Conheça a linha completa de produtos acessando o site https://vibeenergydrink.com.br/

Serviço

Bandoleros Drift Festival





📅 Data: 7 de fevereiro - sábado

🕑 Horário: das 14h às 20h

📍 Local: Autódromo de Interlagos

📌 Endereço: Avenida Interlagos, portão T/L

🔗 Site do evento: https://www.sympla.com.br/evento/bandoleros-drift-festival-interlagos/3262083?algoliaID=46775c79e025fb6d37a17271ebb2f219