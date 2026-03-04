ATP desiste de cobrar taxa de R$ 29 mil e resgatará tenistas nos Emirados Árabes

A ATP, Associação de Tenistas Profissionais, afirmou que irá custear a saída dos atletas que jogavam o Challenger 50 de Fujairah, nos Emirados Árabes, competição que valia pontos para o ranking mundial. Na terça-feira, o bielorrusso Daniil Ostapenkov e o japonês Hayato Matsuoka se enfrentavam no qualifying, mas saíram correndo de quadra em meio a barulhos de sirene, que sinalizavam a ocorrência de ataques. Os atletas foram acompanhados pelo juiz de quadra e por outros funcionários, que fugiram para buscar abrigo em um local fechado. Horas depois, a organização anunciou o cancelamento do torneio de tênis.

Primeiro, a ATP ofereceu o voo para os atletas, mas com a cobrança de € 5 mil (cerca de R$ 29 mil) por pessoa. Depois de uma reclamação por parte da Associação de Jogadores de Tênis Profissionais (PTPA), a ATP afirmou que cobriria todos os custos.

De acordo com o jornal francês L’Equipe, haverá uma viagem por via terrestre dos Emirados Árabes até Mascate, no Omã. De lá, os atletas pegarão um voo para Milão, na Itália. O avião sairá na quinta-feira por volta das 17h35 no horário local.

A guerra no Oriente Médio teve início no último sábado (28), depois que Estados Unidos e Israel bombardearam o território iraniano e mataram o líder supremo do país, Ali Khamenei. Em resposta, o Irã atacou israelenses, bases militares americanas e outras regiões, como os Emirados Árabes Unidos. O conflito tem escalado rapidamente e desperta preocupação global.

Globo Esporte