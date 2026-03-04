Filipe Luís se torna técnico demitido com o terceiro melhor aproveitamento de pontos na história do Flamengo

A saída de Filipe Luís entrou para a história do Flamengo. O Bolavip Brasil descobriu que o treinador se tornou o técnico demitido com o terceiro melhor aproveitamento desde a fundação do clube, 130 anos atrás. Os 70% de aproveitamento e a goleada de 8 a 0 sobre o Madureira não foram suficientes para segurá-lo no cargo, mas se pode servir de consolo para Filipe, houve quem fosse demitido com aproveitamento ainda melhor.

O Bolavip Brasil apurou todos os 130 treinadores da história rubro-negra e excluiu do levantamento aqueles que estiveram à frente do Flamengo por 29 partidas ou menos. Sobraram 51 técnicos, entre treinadores que saíram demitidos, que pediram demissão ou que deixaram o comando técnico por outros motivos (comum acordo, motivos de saúde, etc). Foram considerados apenas aqueles demitidos pela diretoria rubro-negra ou em comum acordo.

Por conta disso, a saída de Jorge Jesus, por exemplo, com seus 81,3% de aproveitamento, não é computada, uma vez que foi o português quem pediu para deixar o rubro-negro.

Renato Gaúcho caiu com 72,1% de aproveitamento

A derrota para o Palmeiras na decisão da Libertadores de 2021 sacramentou o fim da passagem de Renato Gaúcho à frente do time. Se não fosse o vacilo de Andreas Pereira em Montevidéu e o gol de Deyverson, Portaluppi provavelmente teria seguido à frente da equipe. Afinal, seu aproveitamento ao fim da passagem pelo Flamengo foi de 72,1%, o quarto maior de um treinador do time da Gávea na história.

Gentil Cardoso, em 1950, foi demitido do Flamengo com aproveitamento de pontos de 70,2%. Registros históricos dizem que ele não resistiu à temporada sem títulos das principais competições da época - o Carioca foi vencido pelo Vasco e o Rio-São Paulo, pelo Corinthians. O temperamento difícil também contribuiu para que fosse demitido, apesar dos bons números da equipe.

Filipe Luís cai depois de goleada, fato ainda mais raro

O levantamento descobriu que, historicamente, bom aproveitamento de pontos não basta para que um técnico se mantenha como treinador do Flamengo. Os dez técnicos demitidos com melhor aproveitamento na história rubro-negra tiveram em média 69,2% de aproveitamento. Para se ter uma ideia, esse foi o aproveitamento de pontos do Flamengo na campanha do Campeonato Brasileiro de 2025, quando o time terminou com o título.

O que é raro é a demissão acontecer depois de uma vitória, ainda mais uma goleada. De todas as trajetórias checadas pelo Bolavip Brasil, nunca a demissão de um técnico ocorreu depois de uma vitória por 8 a 0, como a de Filipe Luís sobre o Madureira.





As dez maiores demissões de técnico da história do Flamengo:

1 - Renato Gaúcho (2021): 72,1% de aproveitamento

2 - Gentil Cardoso (1950): 70,2% de aproveitamento

3 - Filipe Luís (2026): 70% de aproveitamento

4 - Carlos Froner (1976): 69,8% de aproveitamento

5 - Andrade (2010): 69,3% de aproveitamento

6 - Paulo César Carpegiani (1983): 69% de aproveitamento

7 - Flávio Costa (1937): 68,6% de aproveitamento

8 - Jaime Valente (1978): 67,7% de aproveitamento

9 - Telê Santana (1989): 67,7% de aproveitamento

10 - Cláudio Garcia (1984): 67,4% de aproveitamento