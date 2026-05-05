Comportamento de Mbappé gera desgaste com o elenco do Real Madrid, diz jornal espanhol

(Foto: REUTERS/Marcelo Del Pozo)

O clima não é dos melhores entre Mbappé e o elenco do Real Madrid. De acordo com informações do jornal espanhol "Marca", publicadas nesta terça-feira (5), o camisa 10 vem ficando cada vez mais distante dos outros jogadores.

O afastamento estaria sendo motivado por "comportamentos controversos" do atacante. Segundo o veículo, houve incômodo por conta de uma viagem dele à Itália em meio à recuperação de uma lesão na perna esquerda. O astro apareceu jantando com a namorada, Ester Expósito, em Cagliari, enquanto o time merengue vencia o Espanyol por 2 a 0, no último domingo (3), fora de casa, pelo Campeonato Espanhol. A viagem, no entanto, foi autorizada pelo clube e pelos médicos, e o jogador já se reapresentou para treinar. Na manhã desta terça-feira, quando o resto do elenco recebeu folga, foi visto treinando sozinho.

O jornal também destaca que Vinícius Júnior vem passando à frente do francês na função de líder dentro do vestiário, apesar da ótima relação entre os dois. Além de ser o destaque do time nos últimos meses, o brasileiro conta com o carinho e apoio de todo grupo, inclusive da comissão técnica, diferentemente do camisa 10.

A questão física tem contribuído para que Mbappé não esteja tão próximo dos outros jogadores. Neste ano, o atacante já sofreu cinco lesões e foi desfalque em 10 partidas de sua equipe.

A lesão mais recente foi no músculo da coxa esquerda. O francês sentiu o problema aos 35 minutos do segundo tempo do jogo contra o Betis, no último dia 27, e pediu para deixar o campo. A lesão coloca em risco sua participação na Copa do Mundo, que começa em 37 dias.

Com 77 pontos em 34 partidas, o Real Madrid está a 11 do líder Barcelona, faltando quatro rodadas para o fim do Campeonato Espanhol.

Globo Esporte