NFL endurece protocolos contra coronavírus; jogadores terão de usar máscaras à beira do campo

(Foto: Frederick Breedon/Getty Images)







A NFL decidiu aumentar a rigidez dos protocolos de segurança diante do aumento do número de casos de coronavírus na competição. Em memorando distribuído às equipes na segunda-feira, a liga definiu que todos os jogadores deverão usar máscara quando estiverem à beira do gramado. A exceção é quando o atleta estiver com o capacete, se preparando para entrar na partida.

Os que não obedecerem estarão sujeitos a punições, de acordo com a liga. A nova orientação foi emitida no mesmo dia que vários jogadores, incluindo os running backs do Baltimore Ravens, Mark Ingram e J.K. Dobbins, e o wide receiver do Minnesota Vikings, Adam Thielen, foram colocados na lista de reservas por conta do Covid-19.

- Os clubes são obrigados a cumprir essas regras. Violações por jogadores e/ou funcionários resultarão em medidas de responsabilização impostas ao clube - disse a NFL.

A liga acrescentou que o número máximo de jogadores autorizados a viajar para os jogos de rua seria reduzido para 62. Além disso, o acesso às instalações dos clubes será proibido para quem não for essencial. A partir da próxima rodada, todos os membros do grupo de viagem de uma equipe deverão usar máscaras N95 ou KN95 nos aviões e ônibus da equipe.

Vale lembrar que desde o último sábado a NFL adotou novos protocolos de segurança para a Covid. As novas medidas são mais rígidas e contam com testes diários em todos os membros das organizações. Uma das maiores preocupações da liga é a proximidade com as festas de fim de ano, que podem aumentar o contágio de jogadores e funcionários.

Globo Esporte