Betfair calcula chances dos participantes do Mundial de Clubes

Chegou a hora, rubro-negros! O Mundial de Clubes no Marrocos começou nesta quarta-feira (01). Flamengo e Real Madrid são os principais candidatos ao título, e a Betfair, especialista em análises esportivas, analisou as probabilidades para cada clube que disputa o torneio. Confira abaixo quais as chances dos clubes participantes de erguer a taça de campeão mundial.

A competição organizada pela FIFA referente ao ano de 2022 reúne sete equipes: o Real Madrid, campeão da Champions League da Europa; o Flamengo, campeão da CONMEBOL Libertadores; Wydad Casablanca, do Marrocos, campeão da África; Seattle Sounders, dos EUA, campeão da CONCACAF; Al-Hilal, da Arábia Saudita, como campeão da Champions Asiática; Auckland City, da Nova Zelândia, campeão da Oceania; e o egipcio, Al-Ahly Cairo, vice-campeão da África.

Segundo a Betfair, as principais chances de título ficam com o Real Madrid: são 70% de chances dos espanhóis levarem seu oitavo título mundial. O Flamengo, vencedor da Libertadores 2022 e campeão do mundo em 1981, apresenta 19% de probabilidade para conquistar a taça. As equipes dos outros continentes possuem juntas 12%, confira o ranking da Betfair:

Real Madrid - 70% (odd de 1.3, o que significa que para cada real apostado, o retorno para o apostador é de R$1,30 caso os espanhóis conquistem o Mundial)

Flamengo - 19% (odd de 5.0, para cada real apostado, o retorno para o apostador é de R$5,00 caso o Flamengo conquiste o título)

Seattle Sounders e Wydad Casablanca - 4% (odds de 26.0 para cada um)

Al-Hilal - 2% (odd de 41.0)

Al-Ahly Cairo - 1% (odd de 101.0)

O Flamengo chega ao Marrocos apenas na sexta-feira e enfrentará nas semifinais o vencedor de Wydad Casablanca (MAR) x Al-Hilal (ARA), que duelam no sábado, às 11h30, no horário de Brasília. Já o Real Madrid, enfrentará o vencedor de Seattle Sounders (EUA) x Al-Ahly Cairo (EGI).

Esta é a terceira vez que o Rubro-negro carioca participa do Mundial de Clubes. Campeão em 1981 com um grupo formado por Zico, Adílio, Júnior, Andrade e Nunes e vice em 2019 quando perdeu a final para o Liverpool, por 1 a 0, a geração de Gabigol, Arrascaeta e Pedro busca conquistar o único título que ainda falta após vencer todos os campeonatos de expressão no Brasil e na América (Copa do Brasil 2022, Brasileirão de 2019 e 2020, Recopa 2020 e o bicampeonato da Libertadores em 2019 e 2022).