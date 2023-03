Com vaga na Série D e classificação no Paulistão, Ramon elogia início de temporada do Água Santa

O começo de temporada do Água Santa não poderia ter sido melhor. A equipe comandada por Thiago Carpini garantiu uma vaga na Série D de 2024 e ao vencer o Botafogo-SP por 1×0, conquistou uma vaga na próxima fase do Campeonato Paulista pela primeira vez na sua história.

“Feliz demais em poder fazer parte desse momento histórico para o clube. Pela primeira vez vamos disputar às quartas de finais do Paulistão, o estadual mais difícil e disputado do Brasil. Vamos continuar dando o nosso melhor para, quem sabe, surpreendermos ainda mais na competição”, destacou o meia Ramon, de apenas 22 anos.

Formando no Athletico-PR, Ramon foi contratado no meio do ano passado junto ao Bahia após duas temporadas atuando pelo tricolor baiano.

“Pude disputar a Copa Paulista pelo clube no ano passado e ver de perto a ambição que todos tinham de fazer do Água Santa um clube cada vez maior. A diretoria montou uma equipe bastante qualificada e os resultados estão aparecendo. Seguimos com os pés no chão, mas com vontade de continuar fazendo história”, finalizou o jogador que atuou em cinco jogos nesse Paulistão.

O próximo compromisso do Água Santa será contra o São Bernardo, no domingo (05), às 16 horas, fora de casa.