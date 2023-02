Liga Nacional de Futsal anuncia parceria com Win the Game e EY

(Foto de Paulo Sauer/Divulgação)





A Liga Nacional de Futsal (LNF), junto com a Win the Game, banker do setor de esporte e entretenimento, e a EY, uma das maiores empresas de consultoria e auditoria do mundo, anunciam parceria com objetivo de fortalecer o campeonato nacional da modalidade. A partir de governança e planejamento estratégico, o foco é atrair mais investimentos à Liga, além de aproximar a LNF da torcida e atrair as novas gerações ao esporte.

"A parceria da LNF com EY e WTG trará inúmeros benefícios, como a combinação de recursos e expertise, a ampliação do alcance de mercado e a criação de novas oportunidades de negócios", diz Norberto Mello, diretor executivo da LNF.

“É um projeto conjunto com a EY, de reorganização da Liga sob o aspecto de governança e planejamento estratégico. Isso vai verificar custos, fontes de receita, possibilidades de ganhos futuros e vamos buscar os planos de expansão possíveis. Tudo com uma projeção de crescimento”, diz Claudio Pracownik, CEO da Win the Game.

Além dessa reestruturação, a valorização de um produto tão forte internacionalmente, como o futsal brasileiro, é um dos propósitos a serem alcançados pelas empresas parceiras. "O nosso papel é ser facilitador, trazer benchmarking e ajudar na condução do processo. A Liga é soberana na tomada de decisão, nós somos um meio para atingir esses fins. Portamos estratégia, conhecimento e processos”, afirma Claudio, ao falar sobre o papel da Win the Game.

Pedro Daniel, diretor executivo para o mercado esportivo da EY, diz que a parceria potencializa a excelência da Liga Nacional de Futsal. “O futsal brasileiro é referência mundial por seus títulos, talentos e pioneirismo. Esse pioneirismo é traduzido no modelo de liga implementado pela entidade, que serve de exemplo para todos. Juntos com a WTG queremos maximizar o potencial da competição, transformando-a em um hub de excelência.” E ainda pontua, “queremos usar as melhores práticas internacionais e aplicar na LNF, para que siga como pioneira no ecossistema do esporte, trazendo mais transparência e melhor governança para todos os stakeholders envolvidos.”