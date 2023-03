Conheça cinco novas modalidades esportivas

O esporte é algo que une diversão, competição e ainda colabora para a saúde física e mental. Essa prática é quase uma herança dos antigos, já que teve sua origem a muitos anos atrás e permanece até hoje na sociedade.

Existem diferentes tipos de modalidades, cada uma com suas características próprias e que chamam a atenção de diversos públicos. Seja para praticar ou apenas acompanhar e torcer pelos atletas e equipes.

Se você busca um esporte fora dos que estamos acostumados, confira nossa lista abaixo e descubra cinco modalidades que poucas pessoas conhecem mas que têm ganhado mais espaço:

Longboard Downhill

O skate é um dos esportes mais praticados pelos jovens, principalmente no Brasil, onde boa parte da população tem contato com essa atividade desde a infância, brincando nas ruas.

Mas o skate não é só diversão, existem diferentes modalidades as quais os atletas podem competir em campeonatos e receber prêmios por isso. Uma dessas modalidades é a longboard downhill.

O objetivo deste esporte ousado é descer ladeiras controlando o longboard, um skate um pouco maior do que o tradicional. Quanto maior a complexidade da manobra feita, melhor mostra a habilidade do atleta.

Futebol X1

Se a ideia é fugir um pouco do comum, o futebol X1 traz essa proposta para os amantes do esporte mais famoso do país. Também conhecido como desafio um pra um, essa modalidade é uma nova forma de jogar bola.

Basicamente, no futebol X1 há apenas um jogador de linha e um goleiro, o foco é todo na habilidade do atleta em campo. Já que, precisa driblar, atacar e se defender para sair vitorioso da partida.

Essa modalidade que começou como uma brincadeira no Nordeste do Brasil, hoje é febre em vários lugares. Os jogadores que se dedicam a esse esporte acreditam que ele vai continuar crescendo e conquistando ainda mais público.

Breakdance

Embora o breakdance tenha surgido a muito tempo atrás, na década de 70, somente recentemente passou a ser reconhecido como uma modalidade esportiva. Inclusive, vai fazer parte dos jogos olímpicos de 2024.

A história do breaking está ligada às comunidades negra e latina, já que foi usado como uma forma de apaziguar disputas que aconteciam por território em Nova York, na região do Bronx.

Os atletas se desafiam com passes de dança que exploram diversas partes do corpo e exibem habilidades incríveis como, por exemplo, o equilíbrio. Mas além disso, a atitude é uma característica importante na modalidade.

Pádel

Conhecido como Pádel, trata-se de uma modalidade esportiva que une características do tênis, do jogo de raquete e também do squash. Por ser recente, não é muito comum no Brasil, na verdade poucas pessoas já ouviram falar.

Ele é jogado em duplas e o objeto principal é uma raquete que leva o nome de “pala”, além de uma bola de tênis. A grande diferença entre esse esporte e o tênis é a forma como a bola é movimentada pelos jogadores.

Além disso, a duração do set é maior, sendo geralmente de três a cinco disputados. As regras também se assemelham muito a do tênis, exceto pelo saque que deve ser feito com a bola quicando no chão.

Escalada

A escalada é um esporte que já existe a um tempo, ele pode ser dividido em três modalidades: velocidade, boulder e guiada. Porém, em sua entrada nos jogos olímpicos, será competido como uma categoria só.

A modalidade de velocidade exige que o atleta faça o seu percurso de escalada no menor tempo possível. Já no boulder, o fator relógio não é o maior problema e sim as diferentes vias com obstáculos que os escaladores precisam enfrentar.

Por fim, na escala guiada o atleta precisa cumprir um caminho em até 06 minutos, sem poder ver os seus adversários em ação. Lembrando de seguir a regra obrigatória de amarrar as cordas por onde passa.

Como escolher um esporte para praticar?

Você conheceu cinco modalidades interessantes com diferentes características que podem ser opções para começar a praticar. Mas como saber qual o esporte ideal para o meu perfil?

A primeira coisa a se fazer é analisar quais são os seus gostos pessoais, avalie se prefere estar ao ar livre ou uma atividade mais fechada. Se prefere utilizar a força, o equilíbrio ou a agilidade como habilidade, fator que conta muita na seleção.

Além disso, é importante ter definido quais são os seus objetivos com a prática de esporte. Muitas pessoas procuram modalidades para melhorar a saúde ou para lazer, mas há também quem busque fazer carreira.

Nesse caso, o ideal é pesquisar tudo sobre o esporte de interesse e entender quais são as oportunidades disponíveis, grau de concorrência e o tamanho do mercado na região onde você mora.

Com tudo isso em mente, com certeza há uma modalidade entre todas existentes que se encaixa no seu perfil. Seja para se divertir, para cuidar do físico ou para ser um atleta profissional!