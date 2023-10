Luisa Stefani segue embalada, elimina vice-campeãs do US Open e vai à semifinal no WTA 1000 de Pequim

(Foto: WTA / Divulgação)





Luisa Stefani, número 10 do mundo, e a parceira carioca Ingrid Martins seguem embaladas e, nesta sexta-feira (6), se classificaram para as semifinais do WTA 1000 de Pequim, na China, torneio sobre piso duro com premiação de US$ 8 milhões. As duas superaram as cabeças de chave 8, a alemã Laura Siegemund e a russa Vera Zvonareva, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3. A dupla rival vinha de final do US Open onde havia batido Stefani e a americana Jennifer Brady na semifinal, no começo do mês passado.

"Ótimo jogo, foi nossa melhor partida até agora. Jogamos muito bem taticamente do começo ao fim. É uma dupla muito experiente, chatas de jogar pelo estilo de jogo com bastante variação. Usam o lob, curta, bola lenta, slice, sobem para rede. Neutralizamos muito e não demos nenhuma oportunidade para crescerem. Jogo muito limpo de nossa parte e feliz por atuar tão bem como hoje. Vamos para a próxima agora", afirmou a atleta patrocinada pela Fila e Faros XP, embaixadora XP COB e que conta com os apoios da Engie CBT, Liga Tênis 10, Bolsa Atleta, Head, JFL Living e Rede Tênis Brasil.

Neste sábado (7), por volta das 7h (horário de Brasília), a parceria brasileira encara a tcheca Marie Bouzkova e a espanhola Sara Sorribes por vaga na decisão. Stefani vai buscar sua quinta final de WTA 1000, série de torneios que só perdem em importância para os Grand Slams. Ela tem dois títulos, em 2021 em Montreal, no Canadá, e no ano passado, em Guadalajara, no México. E dois vices em Miami e Cincinnati, ambos em 2021.