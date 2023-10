(Foto: Pixabay)









Um relacionamento amoroso é uma das experiências mais gratificantes e desafiadoras da vida. No entanto, nem sempre é fácil manter um relacionamento saudável e feliz. Muitas vezes, saber o que torna um relacionamento difícil é o "X" da questão, pois existem muitos fatores que levam a isso, como a falta de comunicação, a falta de confiança, a falta de intimidade, a interferência de terceiros, a pressão social e a falta de tempo.

Neste conteúdo exclusivo, vamos abordar o que não é saudável em um relacionamento, o que é difícil de se perdoar na relação e o que é ser tóxico com a outra pessoa.

O que não é saudável em um relacionamento?

Um relacionamento saudável é aquele em que os parceiros se respeitam, se apoiam, se comunicam, em que um confia no outro, onde ambos se divertem e se amam. Já um relacionamento não saudável é aquele em que os parceiros se desrespeitam, se machucam, se isolam, onde a desconfiança reina.

Saiba que a violência é uma marca do relacionamento que sofre, pois ela vem na forma de agressão física e/ou verbal que visa ferir e dominar o parceiro. A violência pode causar danos físicos, psicológicos e emocionais ao parceiro agredido, além de gerar medo, insegurança e trauma para a vítima e para a família.

Outra coisa que claramente não é saudável na relação amorosa é o abuso, algo ligado a manipulação e a exploração, pois visa controlar a outra pessoa. O abuso pode ocorrer de várias formas, como de uma forma emocional, financeira, de forma sexual e moral. Saiba que o abuso pode causar danos à saúde da outra pessoa, danos à dignidade e à liberdade de quem é para se cuidar e não abusar.

Por fim, a infidelidade faz parte deste pacote, pois ela viola o compromisso e a confiança entre o casal. A infidelidade pode ser de vários tipos, como sexual, emocional e virtual. Ela também pode causar danos irreversíveis à confiança, ao respeito e ao amor do parceiro traído, além de gerar mágoa, raiva e levar o casal a se separar.

O que não se pode perdoar em um relacionamento?

O perdão é uma forma de liberar o ressentimento, a mágoa e todo sentimento ruim, causado por um erro gravíssimo cometido pela outra pessoa. Esse ato muito nobre pode ser benéfico para o relacionamento, pois permite a reconciliação, a restauração e a renovação do amor. No entanto, nem tudo pode ser perdoado em um relacionamento com facilidade.

Quando o parceiro repete o mesmo erro ou ofensa várias vezes, mesmo após ter sido perdoado anteriormente, o perdão se torna ainda mais difícil. Esse exemplo mostra que quem ofende, não se arrependeu nem mudou seu comportamento, e que essa pessoa não valoriza nem respeita o parceiro ofendido. Mas, somente você pode decidir os limites de um perdão! O mais importante é superar seus sentimentos ruins e perdoar para se libertar!

O que é ser tóxico em um relacionamento?

Ser tóxico em um relacionamento é ter atitudes e comportamentos que prejudicam e envenenam o relacionamento. Uma pessoa tóxica é aquela que faz mal ao seu parceiro e ao seu próprio bem-estar. Sabendo disso, veja algumas características de uma pessoa tóxica logo a seguir:

Trata-se de uma pessoa narcisista com o parceiro(a).

Essa pessoa é invejosa e não deixa a outra pessoa progredir na vida.

O egoísmo do parceiro tóxico é uma de suas grandes marcas.

Essa pessoa só machuca e entristece o parceiro ou parceira, alguém quem deveria amar com todas as forças!

Age com o mesmo teor que faz vítima de macumba a ter sintomas de abuso espiritual.

