Após participar de preparação para o Pan, Hemerson Maria valoriza medalha de ouro do futebol masculino do Brasil após 36 anos

No último sábado, a seleção brasileira de futebol masculino conquistou a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos. Na decisão, os comandados de Ramon Menezes superaram o Chile na disputa de pênaltis por 4×2. No tempo normal, as seleções empataram em 1×1. No Pan, que está sendo disputado em Santiago (Chile), a seleção masculina teve cinco jogos com quatro vitórias e um empate. A última medalha de ouro da seleção brasileira no futebol masculino em Jogos Pan-Americanos havia sido conquistada em 1987, na cidade de Indianápolis (Estados Unidos).

Quem participou da trajetória vitoriosa da seleção brasileira foi Hemerson Maria. Antes da viagem da delegação para os Jogos Pan-Americanos de Santiago, o elenco comandado por Ramon Menezes participou de um período de treinamentos na Granja Comary e Hemerson Maria foi convidado para ajudar nos trabalhos como auxiliar técnico. Anteriormente, Hemerson Maria, que garantiu a permanência da Aparecidense na última Série C, já havia tido uma experiência como auxiliar de Ramon Menezes num amistoso com a seleção brasileira sub-23 em Marrocos contra a seleção local.

A parceria entre Ramon Menezes e Hemerson Maria é de longa data. Em 2014, por exemplo, Hemerson Maria era o técnico do Joinville, que foi campeão da Série B e teve Ramon Menezes como seu auxiliar. Neste ano as funções se inverterem, porém, com o mesmo desfecho: o título. “Fiquei muito feliz com a conquista da medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, principalmente porque, de alguma forma, pude auxiliar um grande amigo e profissional que é o Ramon Menezes, com certeza o grande mentor deste triunfo”, enfatizou Hemerson Maria.

Mesmo não estando na delegação que viajou para Chile nos Jogos Pan-Americanos, Hemerson Maria seguiu trabalhando e dando suporte a comissão técnica da seleção brasileira. “Mantinha contato constantemente com o Ramon Menezes, auxiliando na definição da estratégia para cada jogo, analisando e trocando ideias sobre o desempenho individual e coletivo da nossa equipe e também abastecendo de informações sobre os nossos adversários”, explicou o auxiliar-técnico.

De acordo com Hemerson Maria, a conquista do ouro nos Jogos Pan-Americano será importante visando a continuidade do trabalho da comissão técnica. “A última medalha de ouro havia sido em 1987. Essa conquista vai dar confiança e moral para o grupo. Sem dúvida, a competição serviu como um período muito proveitoso, onde a comissão técnica pode avaliar os atletas na parte técnica, tática e destaco como muito importante o fortalecimento mental do grupo. Trata-se de um fator muito importante numa competição duríssima, onde as características dos oponentes e as dificuldades se assemelham muito ao que vamos encontrar em janeiro de 2024, na Venezuela, durante o pré-Olímpico”, opinou Maria.

Com 51 anos e experiência em importantes clubes do futebol brasileiro, como: Avaí, Figueirense, Vila Nova, Fortaleza, Chapecoense e Criciúma, Hemerson Maria não esconde a importância que vem tendo em auxiliar a comissão técnica de Ramon Menezes na seleção brasileira. “Está sendo um período riquíssimo. Eu procuro aprender e compartilhar o conhecimento com todos envolvidos no processo, entre eles: atletas, membros da comissão técnica e staff. A seleção é o estágio máximo de um profissional e estas convocações, com certeza, premiam todo o esforço de uma carreira de 28 anos dedicada ao futebol”, finalizou.