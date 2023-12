Edenilson Floriani estabelece novo recorde mundial nos Jogos Parapan-Americanos

Em sua estreia nos Jogos Parapan-Americanos, o paratleta Edenilson Floriani, representando o CEPE (Centro Esportivo para Pessoas Especiais) e a Sesporte, conquistou a medalha de ouro no Lançamento de Dardo e estabeleceu um novo Recorde Mundial. A competição, sediada em Santiago, Chile, foi palco do feito do atleta joinvilense.

Na terceira tentativa, Floriani lançou o dardo impressionantes 60 metros e 79 centímetros, assegurando não apenas a medalha de ouro, mas também deixando sua marca na história ao estabelecer um novo Recorde Mundial na modalidade. O paratleta encerra sua participação nos Jogos Parapan-Americanos com duas medalhas de ouro, um Recorde das Américas e o agora consagrado Recorde Mundial.

Ao refletir sobre sua performance excepcional, Edenilson Floriani compartilhou sua alegria e gratidão: "Estou muito feliz com a minha participação no Parapan, fiz as minhas melhores marcas pessoais aqui no Chile, é uma competição que ficará guardada na memória. Consegui contribuir para a melhor campanha do Brasil em Jogos Parapan-Americanos, sou só gratidão pelas mensagens positivas e por esse ano fantástico, volto para casa com a sensação de dever cumprido".

A delegação brasileira, a maior da história em Jogos Parapan-Americanos, é composta por 324 atletas, sendo 134 mulheres e 190 homens, representando 23 estados e o Distrito Federal. No total, 1.943 atletas de 33 países participaram da competição em Santiago.

Com esses resultados notáveis, o Brasil está trilhando o caminho para sua melhor campanha na história dos Jogos Parapan-Americanos, consolidando sua posição em primeiro lugar no quadro de medalhas.