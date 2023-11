Brasil abre inscrições para 11ª edição da maior corrida de rua do mundo nesta quarta (08)

(Foto: Fabio Piva / Red Bull Content Pool)





Que tal encerrar o ano se comprometendo com uma boa causa e traçando uma meta para 2024? Com objetivo de arrecadar fundos para pesquisas em prol da cura da lesão na medula espinhal, a maior corrida de rua do mundo está de volta para a 11ª edição. No dia 05 de maio de 2024, às 8h da manhã (horário de Brasília), a Wings for Life World Run conectará milhares de pessoas para uma corrida ‘diferentona’, sem linha de chegada fixa. A partir desta quarta-feira (08), os brasileiros podem se inscrever por meio do link para participar da versão digital da corrida, que acontecerá via aplicativo.

"Estou muito empolgado que as inscrições estão sendo abertas para 2024! Na edição anterior da Wings for Life World Run, tivemos um número recorde de participantes e nosso objetivo é ver ainda mais pessoas na linha de largada em maio do próximo ano. Estamos emocionados por este ser o maior evento de corrida do mundo e extremamente orgulhosos dos nossos participantes, porque cada nova inscrição traz esperança real para todos que são afetados por lesões na medula espinhal”, diz Colin Jackson, lenda britânica do atletismo e Diretor Internacional de Esportes do evento.

Esta edição contará ainda com algumas novidades especiais. Em uma parceria com o time Red Bull Bragantino, a cidade de Bragança Paulista, no interior de São Paulo, vai receber um evento inédito e os corredores vão poder participar de uma corrida especial via aplicativo ao redor do Lago do Taboão. Além disso, pela primeira vez, a Adidas será uma das parceiras globais do evento e todos que participarem ganharão uma camiseta da marca. A Wings For Life World Run também terá como parceiras globais a Philips e a Allwyn.

Como funciona?

Com o lema de “correr por aqueles que ainda não podem”, a prova reverte o valor integral das inscrições para a Fundação Wings for Life, que financia pesquisas para buscar a cura da lesão na medula espinhal. No Brasil, corredores amadores ou profissionais poderão participar de qualquer local que estiverem por meio do aplicativo oficial, que conta com toda a experiência da prova, incluindo o Catcher Car virtual. O ‘carro perseguidor’ acelera após 30 minutos, e o último no mundo a ser ultrapassado pelo veículo vence. Ao longo do trajeto, o público poderá acompanhar a velocidade e a distância do Catcher Car em tempo real no app e se conectar com diversos participantes ao redor do planeta.

Desde 2014, a Wings For Life World Run já passou por 195 países diferentes e reuniu 1.293.716 participantes, que percorreram 11.839.989 km. A prova já arrecadou mais de 43 milhões de euros. Em solo brasileiro, a corrida marcou presença em cidades como Florianópolis (SC), Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ) e reuniu grandes nomes do cenário esportivo, como os big riders Carlos Burle e Pedro Scooby, o pentacampeão da Stock Car Cacá Bueno, o campeão mundial de skate Sandro Dias, o campeão olímpico Alison Cerutti. Cacá e Scooby, inclusive, ficaram responsáveis por pilotar o Catcher Car nos anos 2017 e 2018, respectivamente. Pelo mundo, o piloto Max Verstappen é um dos principais incentivadores.





Serviço - Wings for Life World Run 2024:

Data: 05 de maio de 2024

Link para inscrições: https://www.wingsforlifeworldrun.com/pt-br