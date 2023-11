Última Etapa do Circuito Beach Tennis acontece neste final de semana

A Herbalife, marca número #1 no mundo em controle de peso e bem-estar*, é patrocinadora da 18ª etapa do Circuito de Beach Tennis, que ocorrerá de 10 a 12 de novembro na arena NaQuadra, em Valinhos, interior do Estado de São Paulo. Com entrada gratuita, a última etapa do campeonato deve reunir entusiastas do esporte e apaixonados por um estilo de vida saudável, inclusive atletas internacionais, que desfrutarão de um ambiente vibrante e cheio de energia.

O local conta com 40 quadras que sediarão os jogos, em uma área correspondente a 25.000 m², além de 8 quadras para outras modalidades. Os atletas profissionais que se destacarem no Circuito Beach Tennis serão recompensados com prêmios em dinheiro, totalizando R$ 20.000,00.

Para este evento, a Herbalife oferecerá uma experiência para os participantes e espectadores, com um espaço especial para degustação de seus produtos, sorteios de brindes exclusivos, além da possibilidade de interação com os Distribuidores Independentes da marca.

Patrocínio no Beach Tennis

Em 2023, a Herbalife patrocinou o total de 9 etapas do Circuito Beach Tennis, além do World Tour Sand Series, também em Valinhos, mas a estratégia de apoio aos campeonatos se iniciou em 2022. A proposta é promover e incentivar o esporte no Brasil, que está se destacando como país expoente, além de reforçar os investimentos da marca em se tornar a companhia e a comunidade líder mundial em saúde e bem-estar. Isso porque a Herbalife conta com um portfólio de produtos de altíssima qualidade, ideal para as pessoas que buscam um estilo de vida saudável e ativo, inclusive para aqueles que praticam esporte e se preocupam com performance. “Investir em um esporte como o beach tennis tem muito a ver com o espírito da marca, uma vez que o esporte pode ser realizado por pessoas de qualquer idade e em qualquer lugar, seja no campo, na praia ou nas quadras espalhadas pelas cidades do Brasil. Ao mesmo tempo, é um esporte moderno e divertido, exatamente em linha com o espírito que queremos para a marca”, coloca Jordan Rizetto, diretor-geral da Herbalife no Brasil.

*Fonte: Euromonitor International Limited, por Consumer Health ed. 2023, definições de controle de peso e bem-estar; participação % de mercado da companhia global em valor de venda ao consumidor, dados de 2022.





Agenda/Serviço:

Circuito Beach Tennis Valinhos

Data: 10 a 12 de novembro

Horários:

Sexta - 14h às 22h

Sábado - 8h às 21h

Domingo - 8h às 20h

Local: NaQuadra - Valinhos (Alameda Itatuba, 1801 - Joapiranga, Valinhos - SP, 13274-465)

Entrada gratuita por ordem de chegada