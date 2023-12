Shimano Fest confirma local e data para edição 2024

(Foto: Cesar Delong / Shimano Fest)





A edição 2023 do Shimano Fest deixou saudades. Afinal o festival da bike recebeu 50.250 visitantes que participaram de palestras, brincadeiras, ativações e circularam pelos animados estandes de 130 expositores e 230 marcas de bicicletas, equipamentos e acessórios nacionais e internacionais. Para o ano que vem, a expectativa dos organizadores é oferecer ainda mais experiências para o crescente público do evento: tanto os apaixonados por bike, quanto para quem ainda nem pedala, mas que quer conhecer mais desse incrível universo no maior festival latino-americano da bike. O local e as datas já estão definidos. O palco será novamente o icônico Memorial da América Latina, na Barra Funda em São Paulo, entre 15 e 18 de agosto, sempre com entrada grátis.

A organização já prepara o anúncio das novidades para o evento de lançamento, programado para fevereiro de 2024, em São Paulo. Enquanto isso, estão confirmadas atrações importantes e tradicionais do festival, como a prova de Mountain Bike Short Track, Test-Ride, Arena Kids, palestras e shows musicais interativos, apresentações radicais do BMX Freestyle, food trucks, Desafio de Mecânicos além de ativações diversas das marcas e de patrocinadores. Tudo está sendo pensado para proporcionar um nível diferente de experiência ao visitante, acompanhando a evolução apresentada na 13ª edição do maior festival da bicicleta da América Latina.

Susana Martin, gerente de marketing da Shimano Latin America, se baseia na edição de 2023 para projetar o sucesso de 2024. “Esse ano tivemos, mais uma vez, a oportunidade de ver como cada vez mais pessoas se encantam com o universo da bicicleta, não apenas com as bikes em exposição ou mesmo com as experiências de pedalar no Test-Ride ou ver de perto ídolos como o campeão mundial Henrique Avancini, entre outros, mas também com o clima de festa que as marcas e expositores proporcionam. Nosso evento é uma completa confraternização em torno da bicicleta com discussões e palestras inclusivas sobre diversidade, mobilidade, saúde, bem-estar e tendências. Com certeza, é o evento mais representativo da bike na América Latina, que a partir do ano que vem ocorrerá também no México e vai oferecer uma grande festa novamente no Memorial em 2024”, afirma.

Em paralelo às atrações para o público, o Shimano Fest também movimenta o setor da bike. Em 2023, o volume de negócios superou as expectativas, movimentando R$ 59 milhões, um aumento de 30% se comparado aos R$ 45 milhões do evento anterior. O número de profissionais também cresceu. Os 7.950 credenciados, representaram 10% a mais do que em 2022.