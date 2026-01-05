A nova parceria Melo e Romboli estreia nesta segunda-feira (5) no ATP 250 de Brisbane, na Austrália





A temporada 2026 da dupla Marcelo Melo e Fernando Romboli começa na noite desta segunda-feira (5) na Austrália. Às 22 horas (horário de Brasília), o mineiro e o carioca enfrentam Tomas Machac e Matej Vocel, da República Tcheca, na primeira rodada do ATP 250 de Brisbane.

Será o primeiro torneio da nova parceria, anunciada em novembro do ano passado. A programação de janeiro da dupla terá, além de Brisbane, mais um ATP 250, o de Auckland, em preparação para o Grand Slam, o Australian Open, em Melbourne.

"Após os treinos aqui, vamos que vamos para mais uma temporada”, afirma Melo, que tem o patrocínio de Centauro, BMG e Alto Giro, com apoio de Volvo, Head e Asics.

Melo jogará em 2026 a sua 20ª temporada no circuito. São 664 vitórias na carreira - somou 24 em 2025 -, em um total de 1.118 jogos. No Australian Open, participará do Grand Slam de número 73.

O ATP 250 de Brisbane será disputado até domingo (11). Em seguida, o de Auckland terá jogos dos dias 12 a 17. Depois, o Australian Open, primeiro Grand Slam do ano, com início em 18 de janeiro e término em 1 de fevereiro.

