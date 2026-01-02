Cruzeiro se acerta com o Santos, e Gabigol não se apresentará para pré-temporada na Toca

(Foto: Foto: Jhony Pinho/AGIF)

Gabigol será jogador do Santos em 2026. O Cruzeiro sacramentou o empréstimo do jogador ao Peixe na noite dessa quinta-feira, e ele nem sequer se apresentará em Belo Horizonte para o início da pré-temporada sob comando do técnico Tite.

O contrato será até o fim de dezembro, com opção de compra por parte do Santos. Os clubes dividirão o salário de Gabigol, e o Cruzeiro não receberá compensação imediata pelo empréstimo, além de arcar com outros custos ligados ao jogador, como luvas.

As conversas entre os clubes evoluíram após as festas de fim de ano, como informou o ge nessa sexta-feira. Pesou a favor do Santos o desejo do próprio Gabriel de retornar à Vila Belmiro.

O acerto entre as partes foi informado inicialmente pelo Uol.

Desde a semana passada, as diretorias de Raposa e Peixe buscam alinhar um acerto financeiro para viabilizar a saída do atacante, que teria pouco espaço no Cruzeiro comandado por Tite. O jogador tem vencimentos que estão acima de R$ 2,5 milhões.

A chegada do ex-treinador da seleção brasileira praticamente eliminou qualquer chance de Gabigol permanecer na Toca da Raposa.

Diante deste cenário, o Santos virou alternativa, mas colocou a exigência de dividir o salário como condição para negociar. Para 2026, o Peixe quer equilibrar as finanças e procura saídas de atletas para pelo menos manter o atual patamar salarial. Guilherme, por exemplo, está próximo de ser vendido para um clube dos Estados Unidos.

A expectativa na Baixada Santista é de que as conversas tenham um desfecho positivo em breve e que Gabigol seja confirmado como reforço do Santos nos próximos dias.

A busca pelo acerto com o centroavante vem logo após o Peixe resolver a renovação com o meia-atacante Neymar. O craque optou por estender o vínculo dele com o Santos por mais uma temporada, até o fim deste ano.

Formado nas categorias de base do Peixe, Gabigol disputou 210 jogos pelo Santos, com 84 gols e 13 assistências. Ele foi artilheiro do Brasileirão em 2018, com 18 gols, três vezes artilheiro da Copa do Brasil, além de bicampeão paulista (2015 e 2016).

O jogador também entrou para a história do Santos ao anotar o gol 12 mil do clube, na goleada de 5 a 1 sobre o Botafogo-SP, pelo Campeonato Paulista de 2014.

