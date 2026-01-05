Começa o Rally Dakar 2026: atual campeão Mundial, Lucas Moraes abre o prólogo da principal competição off-road do Mundo

(Foto: Alen Milavec)





A principal prova de rally do Mundo começou neste sábado na Arábia Saudita. O Prólogo, que define a ordem de largada da primeira etapa, foi aberta pelo brasileiro Lucas Moraes, atual campeão do Mundial de Rally-Raid (W2RC). Na especial de domingo, Moraes largará em 8º, posição considerada estratégica para uma boa atuação. Ao todo, serão 13 dias de corrida e 8 mil km percorridos, sendo 5 mil km cronometrados.

Apesar da dificuldade de abrir uma prova em deserto aberto, o brasileiro conseguiu garantir um bom tempo para escolher uma boa posição de largada. “É sempre mais difícil ser o primeiro carro quando chega no deserto aberto, onde tem poucas marcas para tentar entender o caminho. Então o maior tempo que a gente perdeu foi nas partes rápidas. Já nas partes lentas, conseguimos ganhar tempo, o que foi essencial para uma posição de largada amanhã”, conta Moraes.

A sprint inicial percorreu 22 km e marcou ainda a estreia do brasileiro na nova equipe, correndo agora com o carro da Dacia. “Estou muito feliz com o carro, o carro foi muito bem. Ainda preciso entender mais o limite, das reações do carro em alguns momentos, mas foi um ótimo início. Estamos muito animados para amanhã”, afirma.

O piloto já tem o melhor desempenho para um brasileiro na história do Dakar, ao subir ao pódio em sua estreia, em 2023, e vencer etapas da prova em 2024.