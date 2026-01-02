Ex-presidente do Comercial, Ademir Chiari morre aos 71 anos em Ribeirão Preto

(Foto: Weber Sian/ ACidadeON)

O ex-presidente do Comercial, Ademir Chiari, morreu nesta quinta-feira, em Ribeirão Preto (SP). A informação foi confirmada pelo clube em nota publicada nas redes sociais. Segundo familiares, ele estava internado desde quarta-feira com um quadro de pneumonia, que evoluiu em razão de problemas de saúde preexistentes.

Ademir tinha 71 anos e enfrentava um câncer de pele. Além disso, o ex-dirigente havia passado por um transplante de rim após longo período de tratamento.

Chiari presidiu o clube entre 2017 e 2023 e teve papel importante na reconstrução do Leão do Norte. Conseguiu dois acessos no Campeonato Paulista, da quarta divisão até a Série A2.

Em setembro de 2024, Ademir participou de uma campanha conjunta de doação de órgãos promovida por Comercial e Botafogo-SP. Motivado pelo próprio transplante renal, ele se uniu ao rival da cidade para incentivar a conscientização sobre o tema.

Em 2025, ele pediu afastamento do clube em abril para tratar problemas de saúde. Na época ele era vice-presidente de Antônio Carlos Campanelli, atual mandatário do Leão, que nesta quinta decretou luto oficial de três dias no clube e destacou a importância de Chiari para a instituição.

– Ademir era um apaixonado pelo Comercial e viveu intensamente a vida do clube. É uma grande perda para nossa instituição e para toda a comunidade ribeirão-pretana – afirmou Campanelli.

O rival Botafogo-SP também prestou solidariedade nas redes sociais. Além do luto oficial, o Comercial entrará em campo com faixas pretas no uniforme na partida do próximo dia 3 de janeiro, pela primeira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

O velório será realizado no Memorial Campos Elíseos, nesta sexta-feira, das 7h às 16h.

Globo Esporte