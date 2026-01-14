Parceira desiste em Adelaide e Luisa Stefani segue para o Australian Open

|(Foto: Jimmie 48 Photography/WTA)
Luisa Stefani, número 1 do Brasil e 13ª do mundo, não conseguiu dar sequência em sua campanha no WTA 500 de Adelaide, na Austrália, torneio sobre o piso duro e preparatório para o Australian Open. Sua parceira, a tcheca Marie Bouzkova, teve uma intoxicação alimentar e não entrou em quadra para o duelo contra a cazaque Anna Danilina e a sérvia Aleksandra Krunic, cabeças de chave 4, nesta quarta-feira (14).
Luisa, atleta patrocinada pelo Banco BRB, BRB Seguros, Parmalat Whey Fit e Slyce e que conta com os apoios da Liga Tênis 10, Bolsa Atleta, Head e JFL Living, agora segue para Melbourne, para a disputa do Australian Open, que já começa neste domingo (18).
Sua parceira, a canadense Gabriela Dabrowski, está a caminho de Melbourne para fazer sua estreia na temporada após a pequena lesão que teve no pé.
ZDL