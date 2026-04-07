Corinthians acerta a contratação de Fernando Diniz

Fernando Diniz é o novo técnico do Corinthians. Em uma negociação relâmpago, a diretoria do Timão e o treinador chegaram a um acordo para que ele ocupe o cargo que era de Dorival Júnior, demitido no domingo.

Diniz será apresentado ao elenco no treino da próxima terça-feira e estará no banco de reservas na quinta, data da estreia do Corinthians na Conmebol Libertadores, diante do Platense, na Argentina. O contrato será válido até dezembro de 2026.

No CT Joaquim Grava, Fernando Diniz terá a missão de reconduzir a equipe ao caminho das vitórias e recuperar o bom futebol apresentado nas fases decisivas da Copa do Brasil do ano passado.

Atualmente, a principal carência do Corinthians é a criação ofensiva. O time tem apenas cinco gols nos últimos nove jogos, período que coincide com a sequência sem vitórias na temporada que resultou na saída de Dorival Júnior.

Na temporada, o Timão tem compromissos pelo Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Conmebol Libertadores. A diretoria entende que a atual composição do elenco é qualificada e tem boas peças para brigar por pelo menos mais um título no ano de 2026.

Fernando Diniz está em evidência no mercado nacional desde a temporada 2016, quando levou o modesto Audax à final do Campeonato Paulista. De lá para cá, passou por Athletico-PR, Fluminense, Santos, São Paulo, Vasco e Cruzeiro.

Em 2023, melhor ano de sua carreira, o agora novo treinador do Corinthians levantou a taça da Libertadores pelo Fluminense. Na mesma temporada, dirigiu a seleção brasileira em seis partidas nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.

Globo Esporte