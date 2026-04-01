Endrick brilha no fim, e Brasil vence Croácia em último teste antes da lista final da Copa





O Brasil venceu a Croácia por 3 a 1 nesta terça-feira (31), no Camping World Stadium, em Orlando, em amistoso preparatório para a Copa do Mundo 2026. A partida foi a última antes da lista final de convocados, que será divulgada em 18 de maio.

Ainda no primeiro tempo, após grande jogada tramada por Matheus Cunha e Vini Jr., Danilo Santos abriu o placar em belo arremate dentro da área. O camisa 10 da Seleção e astro do Real Madrid deixou três na saudade para servir o companheiro, que celebrou seu primeiro gol pelo Brasil. Já na etapa final, em vacilo da zaga — especialmente do goleiro Bento —, Majer empatou para a Croácia.

Porém, próximo ao fim do confronto, Endrick sofreu penalidade máxima e Igor Thiago, na cobrança, recolocou o Brasil à frente — seu primeiro pela Seleção e o sétimo tento do tipo na temporada. Nos acréscimos, com nova participação decisiva de Endrick — desta vez dando a assistência —, Gabriel Martinelli fechou a conta.

Com o resultado, o time comandado por Carlo Ancelotti se recuperou da derrota para a França por 2 a 1, na última semana, em Foxborough. Na ocasião, mesmo com um jogador a mais, a Seleção não conseguiu superar os vice-campeões mundiais.

Além disso, a vitória sobre a Croácia tem um sabor de vingança. Afinal de contas, a seleção europeia foi a responsável por eliminar o Brasil da Copa do Mundo de 2022, no Catar, em uma derrota dolorosa nos pênaltis, ainda nas quartas de final.

O Brasil ampliou ainda seu retrospecto positivo diante da Croácia. Em seis partidas disputadas, são quatro vitórias brasileiras e dois empates no tempo regulamentar, mantendo uma invencibilidade que atravessa partidas amistosas e também Copas do Mundo.

Com oito alterações programadas para o amistoso, Ancelotti conseguiu acionar praticamente todos os jogadores convocados, incluindo o lateral-esquerdo Kaiki, além dos atacantes Rayan e Endrick. O zagueiro Vitor Reis, do Girona, foi único que não entrou em campo.

Próximos jogos

A Seleção Brasileira terá outros amistosos preparatórios. Entre eles, estão partidas contra Panamá, no dia 31 de maio, e Egito, em 6 de junho.

A estreia do Brasil na Copa do Mundo de 2026 está prevista para o dia 13 de junho, contra Marrocos, em Nova Jersey.

Flashscore