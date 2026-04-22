Chelsea demite técnico Liam Rosenior após série de derrotas

O Chelsea anunciou, no início da tarde desta quarta-feira, a demissão do técnico Liam Rosenior. O treinador inglês, que assumiu a equipe em janeiro, não resistiu aos recentes maus resultados e perdeu o cargo. Nos últimos oito jogos, o time perdeu sete e venceu apenas o modesto Port Vale, da terceira divisão, na Copa da Liga Inglesa.

Rosenior, de 41 anos, tinha contrato até 2032, e sua multa rescisória pode chegar a R$ 157 milhões. Na sétima colocação da Premier League, o Chelsea segue brigando por uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões, além de estar na semifinal da Copa da Inglaterra. Até o fim da temporada, o auxiliar Calum McFarlane assumirá o comando interino.

— Liam sempre se comportou com a mais alta integridade e profissionalismo após sua nomeação no meio da temporada. Essa não foi uma decisão que o Clube tomou levianamente, porém os resultados e atuações recentes ficaram abaixo dos padrões necessários, com muito mais a disputar nesta temporada. Todos no Chelsea FC desejam a Liam muito sucesso no futuro — disse o Chelsea em nota oficial.

Andoni Iraola, que está de saída do Bournemouth, e Edin Terzic, que foi vice-campeão da Champions com o Borussia Dortmund em 2024, são nomes cotados para assumir os Blues em junho.

Enzo Maresca foi o comandante do Chelsea no início da atual temporada e chegava com expectativas após os títulos da Liga Conferência e da Copa do Mundo de Clubes. No entanto, problemas com a diretoria fizeram o italiano perder o cargo. Liam Rosenior chegou do Strasbourg, da França, para substituí-lo, e fez 23 jogos, com 11 vitórias, 8 derrotas e 4 empates.

Globo Esporte