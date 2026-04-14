Atlético otimiza processos de recuperação e suporte físico em nova academia do CT

(Foto: Paulo Henrique França / Atlético)





O Atlético inaugurou a nova academia na Cidade do Galo em parceria com a Technogym. O espaço foi totalmente modernizado e recebeu equipamentos de última geração, os mesmos utilizados por clubes como Chelsea, PSG, Milan e Juventus, entre outras potências do futebol mundial.

A academia foi totalmente reformulada. Com a tecnologia de ponta fornecida pela Technogym, tornou-se ainda mais funcional e alinhada às demandas do esporte de alto rendimento.

Os investimentos em torno de R$20 milhões no profissional e na base reforçam o compromisso do Clube com a excelência em infraestrutura, dentro do processo contínuo de evolução da preparação física e dos processos de recuperação dos atletas.

De acordo com o acionista Rafael Menin, foi um dia muito importante porque as atualizações que vêm sendo feitas ao longo dos últimos três anos já colocam novamente a Cidade do Galo entre os melhores CTs do Brasil.

“Hoje, é dia de celebrar mais esse degrau que o Clube está subindo. Mas isso não significa que vamos parar por aí. Já temos projetos em discussão para continuar essa evolução e, muito em breve, vamos anunciar essas novas fases de melhoria”, afirmou Rafael, que agradeceu aos profissionais do Galo e à Technogym.

“A gente continua se provocando para fazer sempre mais, oferecer uma estrutura de primeira linha aos nosso atletas e buscar sempre ser referência no futebol brasileiro e internacional”, completou.

A diretoria do Galo também foi representada pelo presidente e o vice-presidente da Associação, Sérgio Coelho e Márcio André de Brito, respectivamente, o vice-presidente de Futebol, Paulo Bracks, o diretor médico Rodrigo Lasmar, e os diretores de Comunicação, Domênico Bhering, de Marketing e Relacionamento, João Gomide, e de Engenharia, Carlos Pinheiro.

A nova academia integra um pacote de modernização do CT, que também contempla intervenções no vestiário do futebol profissional e um novo prédio para as categorias de base, entre outras melhorias.

A academia foi completamente reestruturada, com modernização de equipamentos, sistema de climatização, comunicação visual, piso e áreas de apoio, além da reestruturação completa da piscina utilizada na recuperação dos atletas. Com aproximadamente 400 m², foi projetada para potencializar o desempenho esportivo, oferecendo condições ideais para treinos específicos, prevenção de lesões e processos de reabilitação.

Tecnologia de ponta – Os equipamentos são conectados digitalmente e baseados em IA (Inteligência Artificial). Com isso, é possível avaliar os dados de treino de cada jogador e identificar padrões de desempenho ao longo do tempo.

“Hoje, clubes e atletas de alta performance em todo o mundo têm grande preocupação com a geração de dados, que só equipamentos inteligentes como os da Technogym podem oferecer”, afirma Kássia Rombaldi, executiva da Technogym.

Durante o evento, o coordenador de fisioterapia Guilherme Fialho apresentou as funcionalidades de alguns equipamentos, ao lado do goleiro Pedro Cobra.

Entre os produtos que o Clube recebeu da Technogym, destacam-se as linhas Biostrength™️, que une Inteligência Artificial (IA) e a ciência aeroespacial para garantir a ativação neuromuscular máxima e resultados 30% superiores para os jogadores, e Biostrength™️ REV, que é exclusiva do Dourado no Brasil e apresenta simetria, carga de trabalho e ROM (amplitude de movimento) ideal para cada atleta.

Pela Technogym, também estiveram presentes os representantes comerciais Ronaldo Júnior e Douglas Bifano, além de Renan Chabes (Showroom de BH). A inauguração ainda contou com a presença de membros do Conselho da Massa, imprensa e influenciadores.