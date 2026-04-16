Luciano Castán valoriza solidez defensiva em vitória do Criciúma e mira ‘regularidade e concentração’ para restante da Série B

(Foto: Cleiton Ramos)

O zagueiro Luciano Castán foi um dos destaques do Criciúma na vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo-SP, na última sexta-feira (10), em partida válida pela Série B do Campeonato Brasileiro. Titular na defesa, o defensor teve atuação segura e contribuiu diretamente para que a equipe saísse de campo sem sofrer gols, garantindo três pontos importantes na competição.

Após o confronto, Castán ressaltou a importância do resultado e da consistência defensiva demonstrada pelo time ao longo da partida. “Foi uma vitória muito importante, principalmente por jogar em casa e diante de um adversário qualificado. Conseguimos manter uma boa organização defensiva durante todo o jogo, o que foi fundamental para não sofrermos gols. Sabemos que a Série B é muito equilibrada, e começar bem, somando pontos e passando segurança lá atrás, faz toda a diferença para a sequência do campeonato”, destacou o zagueiro.

Com vasta experiência na competição, Luciano Castán soma mais de 200 partidas disputadas na Série B. Ao longo da carreira, o defensor também acumula dois acessos à Série A, conquistados com o Coritiba, em 2021, e com o Sport, em 2024.

“Essa experiência ajuda bastante dentro e fora de campo. Já vivi situações decisivas, como acessos, e sei o quanto é importante manter a regularidade e a concentração em todos os jogos. Quero contribuir com liderança e consistência para que o Criciúma possa brigar na parte de cima da tabela e alcançar seus objetivos na temporada”, completou.

A próxima partida do Criciúma é contra o Fortaleza e acontece neste domingo (19), às 20h, na Arena Castelão.