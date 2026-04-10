Memphis escapa de punição no STJD e é apenas advertido por uso de celular em jogo do Corinthians

Memphis Depay não será punido pelo uso de celular no banco de reservas na partida entre Corinthians e Flamengo, na Neo Química Arena, no último dia 22, pelo Campeonato Brasileiro.

O atacante de 32 anos recebeu apenas advertência no STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva), em julgamento realizado nesta quinta-feira.

Memphis alegou que utilizou o aparelho para se comunicar com médicos da seleção holandesa e informar sobre a lesão na coxa direita sofrida durante o segundo tempo.

No julgamento, Memphis foi enquadrado no artigo 191 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata do descumprimento de regulamentos. A multa de R$ 1 mil aplicada foi posteriormente convertida em advertência.

Inicialmente, o atleta havia sido denunciado com base no artigo 258, que prevê punição por conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva. No entanto, esse enquadramento foi afastado pelos auditores. Ele poderia pegar de um a seis jogos de suspensão e multa em valor proporcional.

Absolvição de dois funcionários do Corinthians

Leonardo Carnevale, gerente de marcas e negócios do Corinthians, e Mauro da Silva, observador técnico da equipe profissional, foram denunciados, mas também absolvidos nesta quinta-feira.

Na súmula do jogo entre Corinthians e Flamengo, o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima relatou que os dois funcionários do clube foram até a porta do vestiário da arbitragem e protestaram: “Sempre contra a gente, safado, tá de sacanagem”.

Punição ao Corinthians

Apesar das absolvições, o Corinthians foi punido e terá de pagar R$ 54 mil por infringir dois artigos: o 206, relacionado ao atraso de quatro minutos na volta do intervalo, e o 213, que responsabiliza as equipes por desordens e arremesso de objetos no gramado.

Globo Esporte