Com alta média de participações em gols e invencibilidade, Perotti valoriza início com a camisa do Sport e projeta duelo contra o Novorizontino

(Foto: Paulo Paiva/Sport)





Os números são aliados para comprovar o ótimo início de Perotti com a camisa do Sport. Contratado por empréstimo junto a Chapecoense, o novo camisa 9 do Leão tem correspondido as expectativas. Até então, são seis jogos com: três vitórias, três empates, dois gols marcados e três assistências, média de participação de quase um gol por jogo.

Aos 28 anos, Perotti não escondeu a felicidade pela bela largada com o manto rubro-negro. “Muita gratidão de vestir uma camisa tão pesada. Sabemos o equilíbrio que existe no futebol brasileiro e não ter sido derrotado ainda mostra que estamos no caminho certo, construindo, junto com os meus companheiros, uma bonita história no Sport. Quero ajudar cada vez mais o clube, seja com gols, assistências ou lutando por cada bola. Estou pronto para contribuir em prol do clube”, destacou o atacante, que carrega experiências no futebol português, japonês e polonês.

No próximo sábado, às 20h30, o Sport recebe na Ilha do Retiro o Novorizontino. O rival paulista vem de quatro jogos sem derrota na Série B. Perotti aposta no fator casa para quebrar a série invicta do adversário que foi vice-campeão do último Campeonato Paulista. “Não tenho dúvida que será mais um jogo que a Ilha estará lotada, com o nosso torcedor nos incentivando do início ao fim. Esse apoio, sem dúvida, é fundamental para nós, principalmente porque enfrentaremos um rival bastante qualificado. Vamos manter a união que o time vem tendo para conquistarmos mais uma vitória na competição. O nosso grupo já entendeu a dificuldade da Série B e, por isso, tem encarado cada partida como uma final”, concluiu Perotti, que tem dois acessos à elite do Brasileirão pela Chapecoense.

AV Assessoria