João Fonseca diz que é difícil enfrentar Shelton e faz autocrítica: “Eu poderia ter jogado melhor”

Pelo quarto torneio consecutivo, João Fonseca caiu diante de um tenista do top 10. Depois de eliminações com derrotas para Jannik Sinner, Carlos Alcaraz e Alexander Zverev, o brasileiro de 19 anos foi superado pelo americano Ben Shelton, número seis do mundo, nas quartas de final do ATP 500 de Munique. Apesar de elogiar o bom nível do adversário, João reconheceu que não esteve em sua melhor forma nesta sexta-feira (17). Ainda apontou que o clima alemão impactou na partida, já que a temporada beirou os 20ºC, após dias de frio mais intenso.

– Foi uma boa semana. Eu venho jogando um bom nível de tênis, mas hoje as condições estavam mais rápidas com o calor, e eu demorei um pouco para me adaptar. Depois fui mais para frente, consegui fazer o Shelton jogar mais pontos. Como ele não tem um estilo de jogo específico, é um cara difícil de enfrentar. Foi uma partida dura, mas eu poderia ter jogado melhor, principalmente nos meus games de saque – disse o brasileiro, após a derrota por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 3/6 e 6/3.

A campanha em Munique, agora encerrada, fará João subir no ranking da ATP. O jovem chegou à Alemanha como 35º do mundo, mas aparece em 31º na lista em tempo real e não perderá posições até a atualização da próxima segunda-feira (20).

Como consequência da ascensão no ranking, João será um dos 32 cabeças de chave do Masters 1000 de Madri, na semana que vem. O brasileiro não precisará disputar a primeira rodada e ainda terá mais chances de escapar de um confronto com os melhores do mundo nas primeiras fases da competição. O sorteio ocorrerá na segunda.

– Venho fazendo boas partidas contra esses caras (de ranking alto), mas quero estar ainda mais forte. É continuar evoluindo, repetir, treinar e melhorar – projetou João.

Na atual temporada de 2026, o jovem brasileiro disputou sete torneios oficiais, somando até aqui 10 vitórias e sete derrotas. A melhor campanha foi na semana passada, quando chegou às quartas de final em Monte Carlo, a primeira vez de João nessa fase de um Masters 1000.

Para os próximos torneios, o panorama é bastante favorável em termos de subida no ranking. João vai defender apenas 30 pontos até Roland Garros, que será disputado entre 24 de maio e 7 de junho. Além do Masters 1000 de Madri, o número 1 do Brasil também está confirmado no Masters 1000 de Roma (de 6 a 17 de maio).

Globo Esporte