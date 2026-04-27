Vivendo um momento de superação, Hyoran ajuda o São Bernardo a embalar na Série B





O São Bernardo atravessa um momento de afirmação na Série B do Campeonato Brasileiro, e Hyoran surge como um dos símbolos dessa nova fase do clube. Contratado recentemente, o meio-campista tem convivido com um período de forte carga emocional após a perda do pai, mas vem demonstrando força e comprometimento dentro do elenco.

No último fim de semana, o Tigre conquistou uma vitória importante por 1 a 0 sobre o Goiás, fora de casa, resultado que confirmou a segunda vitória consecutiva da equipe na Série B e levou o time ao terceiro lugar na tabela. O desempenho reforça o crescimento do São Bernardo na competição e a consistência da equipe na disputa por posições na parte de cima da classificação.

Hyoran, que chegou ao clube há pouco tempo, tem se adaptado rapidamente ao grupo e ajudando dentro de campo, entrando no decorrer das partidas.

“Não tem sido um período fácil para mim, mas o futebol também é feito de entrega, de compromisso e de superação. Eu quis estar com meus companheiros, ajudar da forma que fosse possível e honrar tudo o que meu pai representou na minha vida. Esse momento tem um significado muito grande”, destacou Hyoran.

O próximo compromisso do São Bernardo será diante do Tombense, no dia 30 de abril, às 19h, fora de casa, pela Copa Sul-Sudeste.

AV Assessoria