Umuarama vence São Miguel na prorrogação no 1º jogo da história da Copa LNF

(Foto: Diego Ianesko)

No primeiro jogo da história da Copa LNF, Umuarama e São Miguel empataram em 2 a 2 no tempo normal, mas a equipe da LNF Cresol levou a melhor na prorrogação ao vencer por 3 a 1. Em um confronto movimentado, os gols do São Miguel foram marcados contra, além de Vitor e Galinho, enquanto o Umuarama balançou as redes com Hernandes, Capinha, duas vezes, Vini Moraes e Joãozinho.

Com o resultado, o São Miguel está eliminado da competição, enquanto o Umuarama avança para a próxima fase do torneio.

Agora, os confrontos da próxima fase da Copa LNF serão definidos por meio de sorteio.

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