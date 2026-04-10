WTorre assina com Nubank, e torcida escolherá novo nome da arena do Palmeiras; veja opções

A WTorre assinou nesta sexta-feira o acordo com o Nubank para assumir os naming rights do estádio do Palmeiras. Chamada de Allianz Parque nos últimos 12 anos, a arena agora terá uma votação do público para definir seu novo nome. As opções são: Nubank Parque, Nubank Arena e Parque Nubank.

O banco digital anunciou que a eleição será feita por site (clique aqui) até o dia 30 de abril, e os votos serão limitados por CPF. A empresa vai comunicar o vencedor no início de maio e então iniciará a mudança de identidade visual da arena. O processo deve ser concluído em julho.

O anúncio ocorreu em evento no estádio. O contrato com o banco digital deve ser válido até 2044, quando vence a escritura de superfície que dá à construtora a possibilidade de exploração do estádio. A partir de 2045, a gestão e controle passa a ser exclusivamente do Palmeiras.

Os números não são confirmados, mas se calcula que o Nubank irá pagar US$ 10 milhões (R$ 51 milhões) por ano pelos naming rights.

Isto significa praticamente o dobro do que a Allianz vinha desembolsando. O antigo acordo foi firmado em 2013 e passou a valer na inauguração da arena, em 2014.

A seguradora firmara um contrato com a WTorre de R$ 300 milhões por 20 anos, o que rendia inicialmente R$ 15 milhões por temporada. O valor era corrigido anualmente pela inflação do país.

Por ter sido fechado há praticamente 13 anos, o antigo acordo já era considerado defasado. As partes acertaram a rescisão, oito anos antes do prazo, na quinta.

O Palmeiras não fez parte da negociação, pois diante da escritura de superfície, a exploração de propriedades de marketing do estádio é de responsabilidade da WTorre até 2044.

O clube recebe um percentual destes valores mensalmente, que aumenta a cada cinco anos. Pelos naming rights, a quantia subiu para 15% no último mês de novembro.

– O principal de onde estamos e da história construída é a história do Palmeiras. Tivemos momentos muito diferentes na relação com WTorre e Palmeiras. Se estamos aqui hoje, é pelo movimento que iniciamos em outubro de 2024, com o acordo para ter um alinhamento de imagem e interesse das duas instituições – disse Marcelo Frazão, vice-presidente da WTorre Entretenimento.

– O estádio é do Palmeiras, somos concessionários no período. Mais do que trabalhar juntos, trabalhamos para o Palmeiras – completou.

Globo Esporte