SAF do Botafogo protocola pedido de recuperação judicial na Justiça do Rio

(Foto: Vitor Silva)

A SAF do Botafogo protocolou, nesta quarta-feira (22), um pedido de recuperação judicial junto ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O clube, que atualmente pertence ao empresário estadunidense John Textor, está em crise financeira.

Em nota, o Glorioso informou que o movimento é parte de uma estratégia de "reorganização financeira e correção de rota para a continuidade e fortalecimento do projeto esportivo iniciado em 2022".

"A medida tem como prioridade absoluta a proteção das atividades do clube e o cumprimento dos compromissos com seus atletas, funcionários e prestadores de serviço, que seguirão recebendo atenção especial ao longo de todo o processo", afirmou o clube.

No dia 11 de abril, um laudo da Meden Consultoria apontou que a dívida total do Botafogo está em torno de R$ 2,753 bilhões. Nessa terça (21), antes da vitória do Glorioso sobre a Chapecoense no Nilton Santos, pela Copa do Brasil, John Textor falou sobre o momento financeiro da SAF.

"Prefiro ser arrastado para fora do prédio chutando, gritando e meio morto antes de deixar esse clube. Mas estou tentando colocar o meu dinheiro aqui por muito tempo. Se eu não consigo fazer isso legalmente e outra pessoa quiser pagar... Criamos um projeto, vivemos um sonho, mas queremos ganhar mais e o clube precisa de dinheiro. Se eles não me deixarem investir e outra pessoa puder, é o melhor para a torcida. Não é sobre mim, é sobre o Botafogo", disparou, em entrevista à GE TV.

Leia a nota completa do Botafogo

"A SAF Botafogo protocolou, nesta quarta-feira (22), junto ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ), o pedido de Recuperação Judicial, como movimento estratégico de reorganização financeira e correção de rota para a continuidade e fortalecimento do projeto esportivo iniciado em 2022. Como parte do pedido, a SAF também solicitou a suspensão temporária do direito de voto do acionista majoritário que, por diversos meses, tem usado essa posição para obstruir a chegada de novo capital ao clube de futebol.

A medida tem como prioridade absoluta a proteção das atividades do clube e o cumprimento dos compromissos com seus atletas, funcionários e prestadores de serviço, que seguirão recebendo atenção especial ao longo de todo o processo.

A Recuperação Judicial é um instrumento legal de reestruturação empresarial, também previsto na Lei da SAF, que permite a criação de um ambiente de estabilidade, viabilizando a renegociação estruturada com credores, a reorganização do fluxo financeiro e o aprimoramento da disciplina administrativa, sempre com foco na preservação da operação.

Nos últimos quatro anos, a SAF promoveu avanços relevantes dentro e fora de campo, com conquistas históricas como a Libertadores e o Campeonato Brasileiro de 2024, além de importantes investimentos em infraestrutura, incluindo o CT e o Estádio Nilton Santos. Ao mesmo tempo, o atual cenário também reflete a frustração de entradas financeiras relevantes e a descontinuidade de determinados suportes previstos no modelo originalmente estruturado, o que impactou diretamente o fluxo de caixa da companhia e exigiu a adoção de medidas de reorganização.

Esse contexto impõe uma leitura objetiva dos desafios enfrentados, bem como a necessidade de ajustes estruturais que passam a ser conduzidos de forma organizada neste momento.

A SAF Botafogo segue em plena atividade, participando normalmente de todas as competições esportivas, sem qualquer impacto em seu calendário ou em suas operações esportivas.

Nos termos da legislação, será elaborado e apresentado um Plano de Recuperação aos credores, consolidando as medidas necessárias para o reequilíbrio financeiro da companhia.

A Administração reafirma seu compromisso com o elenco, a comissão técnica, os colaboradores e todos os profissionais que fazem parte do dia a dia do clube, bem como com a torcida do Botafogo, que é parte essencial da sua história e da sua força.

O momento exige união e foco. A SAF seguirá trabalhando para garantir a continuidade das atividades, a manutenção de um ambiente competitivo e o cumprimento responsável de seus compromissos. Com confiança na superação deste ciclo, o Botafogo seguirá em frente, com a mesma ambição e determinação que marcaram sua trajetória recente".,

CNN Brasil