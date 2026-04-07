Ídolo da Brazilian Storm, Alejo Muniz planeja ações em parceria com Juistreet após último torneio de sua carreira





Em sua última temporada no Championship Tour da Liga Mundial de Surfe (WSL), o surfista Alejo Muniz inicia um novo momento na carreira com o patrocínio da Juistreet, franquia pioneira de juice bars e healthy fast food no Brasil. A parceria marca não apenas a despedida do atleta da elite mundial, mas também o início de uma transição planejada para além das competições, com foco em legado, formação de novos talentos e impacto social.

Reconhecido como um dos nomes importantes da geração que consolidou o chamado Brazilian Storm, Alejo construiu uma trajetória marcada por consistência, disciplina e papel decisivo em momentos relevantes do surfe brasileiro. Ao longo da carreira, acumulou respeito de atletas da elite mundial, que destacam sua influência dentro e fora d’água.

Em manifestações recentes, nomes como Kelly Slater e Gabriel Medina, dois dos maiores da história do surfe, ressaltaram a importância do brasileiro para o esporte. Medina afirmou em vídeo recente em sua homenagem no WSL: “Alejo sempre foi um cara que eu me inspirei, então eu sou muito agradecido por Deus o ter colocado na minha vida. Sem você, a minha história teria sido diferente”.

Aos 36 anos, o atleta anunciou que este será seu último ano como profissional no circuito. A decisão vem acompanhada de um plano estruturado para o futuro. Entre os caminhos previstos está a continuidade da relação com a Juistreet em novas frentes – como atuação institucional da marca – e participação em iniciativas sociais ligadas ao esporte.

“Agradeço muito à Juistreet pelo apoio nessa etapa tão marcante e emocionante da minha carreira. Acredito que essa é uma parceria que promete muito, após o fim do WSL, uma vez que compartilhamos dos mesmos valores”, afirma Alejo.

Planos pós-aposentadoria e mentoria de Valentina Zanoni

Esse reconhecimento dialoga com o momento atual, em que Alejo passa a direcionar sua atuação para além da performance competitiva. O atleta pretende compartilhar a experiência acumulada ao longo de mais de uma década no circuito mundial, ampliando sua presença em projetos de formação e desenvolvimento no surfe.

O novo capítulo também se conecta à parceria com a ZAH Empreendimentos, responsável por aproximar Alejo da jovem promessa Valentina Zanoni, atleta também patrocinada pela Juistreet. A relação entre os dois ganhou força a partir de um projeto de mentoria, no qual o surfista passou a atuar como conselheiro da carreira da atleta.

A iniciativa evidencia a conexão entre gerações dentro do esporte. De um lado, um atleta em fase de encerramento de carreira; de outro, uma jovem em ascensão, com trajetória promissora no cenário nacional e internacional. A presença de Alejo no desenvolvimento de Valentina reforça sua intenção de permanecer ativo no surfe, agora em um papel formador.

“A Juistreet passa a integrar esse ecossistema da carreira de um ícone como o Alejo, ampliando o alcance das ações e fortalecendo o vínculo com o universo do esporte e da cultura jovem”, afirma Renato Muniz, CEO da Juistreet. “A expectativa é que a parceria evolua para projetos que ultrapassem o patrocínio tradicional, com foco em impacto e construção de comunidade”, completa.