Bruno Bietkoski destaca preparação intensa do Manaus para a estreia na Série D do Brasileiro





O meio-campo Bruno Bietkoski vive a expectativa para a estreia do Manaus na Série D do Campeonato Brasileiro. Após dias de trabalho intenso, o jogador ressaltou a dedicação do elenco e a importância da preparação conduzida pela comissão técnica para iniciar a competição com o pé direito.

Segundo Bruno, o período de treinamentos foi fundamental para ajustar detalhes táticos e fortalecer a identidade da equipe dentro de campo.

“Foi uma preparação muito forte. A comissão técnica trabalhou cada detalhe com a gente, tanto na parte tática quanto física. Aproveitamos bem esses dias para corrigir erros, ajustar posicionamentos e fortalecer nosso padrão de jogo. Tenho certeza que chegaremos confiantes e bem preparados para essa estreia”, destacou o meio-campista.

O jogador também fez questão de elogiar a qualidade do grupo e o comprometimento dos companheiros nesta reta final antes do primeiro desafio na competição nacional.

“Temos um grupo muito qualificado e, acima de tudo, muito comprometido. Cada atleta sabe da responsabilidade de vestir essa camisa. O ambiente é muito bom, competitivo e saudável, e isso faz toda a diferença em uma competição longa como a Série D”, completou.

Motivado, Bruno Bietkoski reforçou o desejo de deixar sua marca na história do clube e ajudar o Manaus a alcançar grandes objetivos na temporada.

“Sabemos do tamanho do clube e da força da torcida. Nosso objetivo é fazer uma grande Série D e brigar pelo acesso. Queremos fazer história pelo Manaus, honrar essa camisa e dar muitas alegrias ao torcedor ao longo da competição”, finalizou.

A estreia na competição está marcada para o dia 04 de abril, às 18 horas, contra o GAS, dentro de casa. Nacional, Manauara, Monte Roraima e São Raimundo também fazem parte do grupo A1.