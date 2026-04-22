Vítimas ou ‘cavadores’? Vitor Roque e Arrascaeta são os jogadores que mais sofreram pênaltis no Brasil desde 2022

Quando um jogador de ataque cai na área, todos se perguntam o que a arbitragem vai marcar. Uma coisa é certa: quando Vitor Roque e Arrascaeta caem na área, a ocorrência de pênaltis aumenta. Levantamento inédito do Bolavip Brasil descobriu que Vitor Roque, do Palmeiras, e Arrascaeta, do Flamengo, são os jogadores em atividade no Brasil que mais tiveram pênaltis marcados ao caírem na área adversária desde 2022.

Foram consideradas todas as penalidades assinaladas pelos árbitros em jogos do Campeonato Brasileiro entre 2022 e 2026. Checou-se também o total de minutos em campo dos jogadores. Além disso, levantou-se todas as vezes em que um árbitro entendeu que o jogador que caiu na área adversária tentou cavar o pênalti e o puniu com cartão amarelo por simulação.

Ademir, do Bahia, empatado com Roque e Arrascaeta no topo

Vítimas ou “cavadores”, Vitor Roque e Arrascaeta estão no topo da lista de jogadores que mais sofreram pênaltis em jogos do Brasileirão desde 2022. Foram sete, no total. Mas eles não estão sozinhos no topo. Ademir, do Bahia, também já teve sete penalidades marcadas depois que o jogador caiu na área adversária.

Se a minutagem dos três for considerada, ocorre um desempate. Vitor Roque sofreu sete pênaltis em 5.434 minutos em campo. A favor de Ademir, foram sete penalidades em 6.676 minutos em ação. Já Arrascaeta sofreu sete pênaltis em 7.375 minutos atuando pelo Flamengo.

Os dez jogadores que mais sofreram pênaltis no Brasil desde 2022*:

1 - Vitor Roque (Athletico/Palmeiras): 7 pênaltis em 5.434 minutos

2 - Ademir (Atlético-MG/Bahia): 7 pênaltis em 6.676 minutos

3 - Arrascaeta (Flamengo): 7 pênaltis em 7.375 minutos

4 - Eduardo Vargas (Atlético-MG): 5 pênaltis em 2.451 minutos

5 - Robson (Fortaleza/Coritiba): 5 pênaltis em 3.810 minutos

6 - Marinho (Flamengo/Fortaleza/Vitória): 5 pênaltis em 4.774 minutos

7 - Pedro (Flamengo): 5 pênaltis em 6.854 minutos

8 - Luciano (São Paulo): 5 pênaltis em 9.302 minutos

9 - William Pottker (Avaí): 4 pênaltis em 2.084 minutos

10 - Flaco López (Palmeiras): 4 pênaltis em 6.160 minutos

*Número obtido com a ajuda da plataforma de estatísticas Opta





Dos dez que mais sofreram pênaltis, apenas Flaco López recebeu amarelo por simulação

Às vezes, um jogador cai na área na expectativa de cavar um pênalti e o tiro sai pela culatra: em vez da chance de gol, ele recebe cartão amarelo por simulação, o que se tornou mais frequente depois da implementação do recurso do árbitro de vídeo. O levantamento descobriu que, dos dez jogadores que mais sofreram pênaltis no Brasil, apenas Flaco López já foi pego pela arbitragem e advertido com cartão, em jogo contra o Juventude, pelo Brasileiro de 2024.

O número de cartões amarelos por simulação tem aumentado ano após ano. Em 2022, foram quatro. Em 2025, 18 jogadores amarelados por tentarem enganar a arbitragem. Os recordistas neste tipo de advertência são Monsalve (Grêmio), Samuel Xavier (Fluminense) e Moisés (Fortaleza), todos eles com dois amarelos por simulação.