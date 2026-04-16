Melo e Zverev voltam a jogar juntos no Masters 1000 de Madri, na próxima semana





A dupla Marcelo Melo e Alexander Zverev parou na estreia no ATP 500 de Munique, na Alemanha. O mineiro e o alemão enfrentaram na primeira rodada, nesta quinta-feira (16), os cabeças de chave 2, os franceses Sadio Doumbia e Fabien Reboul, que marcaram 2 sets a 0, com duplo 6/3, em 1h06min. Melo e Zverev voltam a jogar juntos na próxima semana, no Masters 1000 de Madri, na Espanha, que começa na quarta-feira (22).

"Não deu para a gente aqui hoje. Eles jogaram muito bem. Conseguiram neutralizar a nossa dupla. Tivemos algumas poucas chances de voltar no jogo. Eles começaram já na frente, desde o início. E jogaram realmente melhor, vêm muito bem, são cabeças 2. Acabaram decidindo nos detalhes, mas faz parte", explicou Melo, que tem o patrocínio de Centauro e BMG, com apoio de Volvo, Head e Asics. "Agora é treinar mais, nesta semana, semana que vem, para jogar em Madri, nosso próximo torneio", completou.

Os adversários marcaram 6/3 no primeiro set, com quebras no terceiro e no nono games, aproveitando as duas oportunidades que tiveram. Melo e Zverev contaram com uma chance de break no oitavo game, mas os franceses salvaram. No segundo set, Doumbia e Reboul quebraram no oitavo game, fazendo 5/3, após o mineiro e o alemão salvarem breaks no quarto e sexto games. No nono game, foi a vez dos adversários evitarem a quebra para fechar com novo 6/3 e seguir em Munique.

Foi o quinto torneio que Melo e Zverev jogaram nesta temporada. Estiveram, também, no ATP 500 de Acapulco e nos Masters 1000 de Indian Wells, Miami e Monte Carlo. No México, o mineiro e o alemão conquistaram o primeiro título juntos.

Melo jogou o ATP 500 de Munique pela sétima vez. Esta é a 20ª temporada do mineiro no circuito, com 673 vitórias na carreira, em um total de 1.135 jogos. Está na 43ª colocação no ranking de duplas da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), com 2.030 pontos. Zverev é número 3 em simples.