Caio Lopes domina em Ponta Grossa e assume a liderança da MX3 no Brasileiro de Motocross

(Foto: VGCOM - acervo Caio Lopes)





A etapa de Ponta Grossa (PR), realizada entre os dias 24 e 26 de abril, válida pelo Campeonato Brasileiro de Motocross 2026, consolidou o protagonismo da Kawasaki nas pistas com mais uma vitória de Caio Lopes (#134), piloto da equipe High Quality Team (HQT). Competindo na categoria MX3 e a bordo da Kawasaki KX450, o piloto garantiu o lugar mais alto do pódio e assumiu a liderança do campeonato.

Ao longo de toda a competição, Caio Lopes demonstrou consistência e evolução progressiva. O piloto liderou os treinos livres (P1), conquistou o P2 na corrida de sábado e fechou sua participação com vitória no domingo, resultado que o coloca na ponta da tabela e garante a conquista da red plate, a tradicional placa vermelha destinada ao líder da classificação geral.

O desempenho reforça o alto nível técnico apresentado pelo piloto em um dos momentos mais estratégicos da temporada, consolidando não apenas a vitória na etapa, mas também a construção de uma campanha consistente dentro do campeonato.

Além do resultado na MX3, Caio também entrou na pista no domingo pela MX2, utilizando a bateria como parte de sua preparação técnica. Competindo com motor original, vinha em um consistente P6 até sofrer uma queda na fase final da prova. Ainda assim, conseguiu retornar rapidamente, recuperar posições e finalizar em P8, evidenciando resiliência e ritmo competitivo mesmo diante de adversidades.

“Foi um fim de semana muito positivo em Ponta Grossa. Conseguimos evoluir bem desde os treinos, fazer uma boa corrida no sábado e fechar com a vitória no domingo. Assumir a liderança da MX3 nesse momento do campeonato é muito importante e aumenta ainda mais a nossa responsabilidade para a sequência da temporada”, destaca Caio Lopes (#134).

O resultado reforça o alinhamento entre piloto, equipe e equipamento, evidenciando a competitividade da Kawasaki nas principais disputas do motocross nacional e a consistência do trabalho desenvolvido ao longo da temporada.

“Ver o Caio Lopes assumir a liderança da MX3 logo no início do campeonato reforça a força do nosso conjunto e o trabalho consistente que vem sendo realizado. Esse resultado mostra não apenas desempenho em pista, mas também preparação, estratégia e evolução contínua ao longo da competição”, afirma Sonia Harue Ando, diretora comercial e de marketing da Kawasaki.

Com a liderança da categoria e a red plate em mãos, Caio Lopes (#134) direciona agora o foco para a sequência do Campeonato Brasileiro de Motocross 2026, que terá como próximo desafio a etapa de Castro (PR).

De olho na sequência da temporada, o próximo compromisso de Caio Lopes (#134) será a 3ª etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross, em Castro (PR). Por conta da prioridade na disputa pelo título da MX3 — categoria em que lidera —, o piloto não participará da 1ª etapa do Morros Impossíveis, realizada no feriado de 1º de maio, em Socorro (SP). A estratégia, no entanto, não o afasta da competição, onde já tem histórico vencedor.

“Estamos focados no campeonato e cada etapa agora é decisiva. Por isso, a prioridade é a 3ª etapa do Brasileiro. Vou ficar de fora da abertura do Morros Impossíveis, mas volto nas próximas etapas com o objetivo de acelerar forte e brigar novamente pelo topo, como foi no ano passado”, destaca Caio Lopes.

Conheça a Kawasaki KX450 utilizada por Caio Lopes

A motocicleta utilizada por Caio Lopes na temporada 2026 do Campeonato Brasileiro de Motocross é a Kawasaki KX450, modelo de competição que reúne tecnologia, desempenho e confiabilidade para as principais disputas do motocross.

Mesmo em configuração com motor original, a KX450 demonstra alto nível de competitividade, oferecendo potência, controle e precisão para diferentes condições de pista — características fundamentais para resultados consistentes ao longo da temporada.

Destaques do modelo:

Motor 449cc de alta performance com resposta linear

Chassi leve e otimizado para estabilidade e controle

Suspensão de competição com ajustes refinados

Modos de pilotagem e gerenciamento eletrônico

Ergonomia desenvolvida para performance em pista

O conjunto reforça a capacidade da Kawasaki em entregar soluções competitivas para o motocross, alinhando tecnologia de fábrica com exigências reais de competição.





Calendário – Campeonato Brasileiro de Motocross 2026 (BRMX)

12 de abril – Canelinha (SC) - (realizada)

26 de abril – Ponta Grossa (PR) - (realizada)

03 de maio – Castro Alves (PR)

23 e 24 de maio – Cuiabá (MT)

07 de junho – Palmas (TO)

21 de junho – Goiânia (GO)

05 de julho – Manaus (AM)

31 de julho – Santa Cruz do Capibaribe (PE)

02 de agosto – Santa Cruz do Capibaribe (PE)

13 de setembro – (a definir)

27 de setembro – (a definir)