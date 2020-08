CBF adia três jogos da primeira rodada da série A do Campeonato Brasileiro

Por Redação Blog do Esporte









A série A do Campeonato Brasileiro já teve três jogos adiados devido as finais dos estaduais. Os campeonatos terão suas decisões nos dias 8 e 9 de agosto, mesma data do início do nacional.





Corinthians e Palmeiras decidem o segundo jogo do Paulista no dia 8 de agosto. Sendo assim, a partida do alviverde contra o Vasco e do alvinegro contra o Atlético-GO serão remarcadas para datas a serem divulgadas pela Confederação.





Já o Bahia decide o campeonato estadual contra o Alagoinhas e também teve sua partida contra o Botafogo adiada. O confronto acontecerá no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

Rodada

O Brasileiro terá três jogos no sábado e o restante no domingo na primeira rodada. No dia 8 o Fortaleza enfrenta o Athletico-PR no Castelão, às 19h, o Coritiba joga contra o Internacional no Couto Pereira, às 19h30, e o Sport recebe o Ceará, na Ilha do Retiro, às 21h.





Coritiba x Internacional terá transmissão da TNT e Premiere.





No domingo, o Santos pega o Bragantino, às 16h, na Vila Belmiro, o Goiás joga contra o São Paulo, no Estádio Hailé Pinheiro e o Flamengo enfrenta o Atlético Mineiro, no Maracanã. Às 19h, o Grêmio enfrenta o Fluminense no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul, já que Porto Alegre ainda não pode receber jogos devido ao plano estadual de isolamento devido a pandemia do novo coronavírus.





Flamengo x Atlético-MG terá transmissão da Globo, SporTV e Premiere, e Grêmio x Fluminense terá transmissão do SporTV e Premiere.