Primeiro jogo em casa do Botafogo-SP na série B será disputado em Araraquara

Por Redação Blog do Esporte









Ainda sem poder atuar em Ribeirão Preto devido a pandemia do novo coronavírus, o Botafogo-SP vai estrear “em casa” na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, pela série B do Campeonato Brasileiro. A CBF anunciou no último sábado (1º) que transferiu a partida do Pantera contra o Confiança-SE para a terça-feira (11/08), às 19h15, no estádio da Ferroviária.





Ribeirão Preto continua na zona 'vermelha' do plano estadual de quarentena e não poderá receber jogos do Botafogo em casa, neste primeiro momento.





Confira a nota oficial da CBF sobre a modificação:





A Diretoria de Competições anunciou, nesta sexta-feira (31), mudanças na nova tabela detalhada do Campeonato Brasileiro Série B 2020. A partida entre Botafogo-SP e Confiança-SE não acontecerá mais no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP), por falta de autorização das autoridades públicas do município em tempo hábil. Com isso, o jogo foi remarcado para a Fonte Luminosa, em Araraquara (SP), na terça-feira, 11 de agosto, às 19h15min (horário de Brasília).





A partida entra Botafogo-SP e Confiança-SE vale pela segunda rodada do Brasileiro Série B 2020. O Confiança-SE conseguiu acesso para a Série B depois de 28 anos. Já o Botafogo-SP terminou a edição 2019 em 9° lugar na tabela, empatado em pontos com o Operário.





Botafogo/SP x Confiança/SE





De: Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto/SP

Para: Estádio Fonte Luminosa, em Araraquara/SP

Data: 11/08, terça-feira (mantida)

Horário: 19h15 (mantido)

Motivo: Não liberação para realização de partida de futebol, no prazo regulamentar, pelas autoridades públicas do município de Ribeirão Preto.

Estreia

A estreia das duas equipes acontece nos dias 7 e 8. Na sexta-feira, o Confiança recebe o Paraná no Estádio Batistão, em Aracaju, às 21h30. O Botafogo enfrenta o Cruzeiro no dia 8, às 19h, no Mineirão.