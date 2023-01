Brasil vai sediar Mundial de Futsal Veterano de Surdos em 2024

Na última semana, a Confederação Brasileira de Desportos de Surdos (CBDS) recebeu um comunicado da Associação Internacional de Futebol para Surdos (DIFA) confirmando o Brasil como país-sede da 2ª Copa do Mundo de Futsal Veterano de Surdos +40.

O documento, assinado pelo presidente da DIFA, Iakov Frenkel, designa a CBDS como entidade responsável pela organização do evento, que será realizado entre os dias 14 e 22 de junho de 2024, na cidade de São José dos Campos (SP).

O Mundial de Futsal Veterano de Surdos será realizado pela DIFA em parceria com a CBDS e com a Federação Desportiva de Surdos do Estado de São Paulo (FDSESP).

Para o evento, a CBDS contará com os apoios do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Esportes e da Prefeitura de São José dos Campos.

A partir de agora, as tratativas sobre o evento serão feitas pela equipe de diretoria da CBDS com o diretor da DIFA, Brice Allain.

"Estamos muito felizes por ter o Brasil como país escolhido para sediar mais um evento internacional. Isso mostra que nosso trabalho está sendo reconhecido e certamente irá garantir mais visibilidade para o desporto de surdos. Faremos nosso melhor e esperamos contar com apoios e parcerias para realizar um evento grandioso", destaca a presidente da CBDS, Diana Kyosen.

Mundial de Futsal de Surdos 2023

Em novembro de 2023, o Brasil vai sediar a 5ª edição do Campeonato Mundial de Futsal de Surdos. O Comitê Internacional de Esportes para Surdos (ICSD), órgão responsável pela realização do evento, escolheu a cidade de São José dos Campos (SP) para sediar os jogos, que acontecerão entre os dias 10 e 19 de novembro.