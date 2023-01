Com jovens carentes de 12 equipes, Circuito Futebol Social termina neste sábado (14) no litoral paulista

(Foto: Futebol Social / Divulgação)





O litoral paulista recebe neste sábado (14) a oitava e última etapa do Circuito Futebol Social 2022, que ao longo do ano passado percorreu diferentes estados do Brasil. O encerramento do torneio será na cidade de Mongaguá, na Baixada Santista, e os jogos, com início às 9h, estão programados para a Plataforma de Pesca. Doze times – oito no masculino e quatro no feminino – participarão da etapa, vindos de projetos sociais da região, reunindo jovens carentes de 16 a 20 anos.

No Masculino jogarão Abraço Amigo, Prefeitura Mongaguá Centro, Arena Projetos, Instituto V5 / Aladim e Parceiros, Craques de Bola Agenor, Craques de Bola Jd Leonor, ASS Chapecoense de Mongaguá e Manchester. No Feminino, Abraço Amigo, Arena Projetos, Craques de Bola e Unidos do Itaoca Mongaguá.

Por onde passa, o Circuito Futebol Social vai além da disputa em si. Leva também confraternização, lazer e diversão para os participantes e seus familiares e amigos, conectando jovens e comunidades carentes por meio do esporte. Além dos jogos, destaque para a oficina do Projeto Rexona Quebrando Barreiras, que acompanha todo o Circuito.

O futebol social será destaque em Mongaguá não só neste fim de semana, como também no próximo, data em que está programada para a cidade a etapa nacional, reunindo times das disputas do Circuito ao longo do ano: a Copa Futebol Social, no período de 20 a 22 de janeiro.

“Chegamos ao final do Circuito 2022 e a expectativa, mais uma vez, é de proporcionar um dia especial para esses jovens e seus familiares e amigos, contribuindo com a transformação social por meio do futebol”, afirma Guilherme Araujo, fundador da ONG Futebol Social.

Organizado pela ONG Futebol Social, o Circuito faz parte de um movimento pioneiro, promovido ano a ano pela ONG, que dá aos jovens carentes a chance de conhecer, por meio do esporte, outras realidades. Nesta temporada, o evento já passou por Sorocaba (SP), Ananindeua (PA), Barbalha (CE), São Luís (MA), Ceilândia (DF), Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP).

A Rede Futebol Social conta com dez núcleos principais: São Paulo (São Paulo, Mongaguá, Sorocaba e Parelheiros), Pará (Ananindeua), Ceará (Barbalha), Maranhão (São Luís), Rio de Janeiro (Rio de Janeiro e São Gonçalo) e Distrito Federal (Brasília). O Circuito Futebol Social 2022, com suas oito etapas, chega a cinco estados e ao Distrito Federal a partir dos 10 núcleos, envolvendo mais de 100 entidades e impactando diretamente cerca de 1.200 jovens e, indiretamente, ao menos 10 mil jovens.

Etapa Nacional na próxima semana - Os times participam em sua região de olho na vaga para a etapa nacional, na próxima semana, com representantes das oito etapas do Circuito. A Copa Futebol Social definirá a seleção brasileira para o Campeonato Mundial de Futebol Social 2023 (Homeless World Cup), entre os dias 8 e 15 de julho, em Sacramento, na Califórnia (EUA), com jogos no masculino e no feminino. O Brasil é tricampeão mundial no masculino (2010, 2013 e 2017) e campeão no feminino, em 2010.

Um pouco das regras - No futebol social, as medidas do campo são reduzidas: apenas 22 metros de comprimento e 16 de largura. O tamanho do gol é de 4 metros de largura por 1m30 de altura, com profundidade de aproximadamente 1 metro. E a área de gol: meio círculo com 4 metros de raio. São dois tempos de sete minutos, com intervalo de um minuto. Em cada equipe, três jogadores na linha e um no gol. Os goleiros não podem sair da área, marcar gols, ou fazer cera. Os jogadores de linha também estão proibidos de invadir a área dos goleiros, sob a pena de um pênalti para o time adversário.

O Fair Play (jogo limpo) é incentivado nos torneios. Para os jogadores que não atuarem nesse espírito do Fair Play, há penalidades: cartão azul (dois minutos fora do jogo) ou vermelho (expulsão do jogo) e, em último caso, exclusão do torneio. A equipe vencedora recebe 3 pontos. A equipe perdedora zero. Se um jogo terminar em empate, ele é decidido por uma disputa de pênaltis intercalada (morte súbita), onde a equipe vencedora recebe 2 pontos e, a equipe perdedora, 1 ponto.

“Futebol Social: ganhar é virar o jogo!” - Participam da ONG Futebol Social jovens de 16 a 20 anos, que vivem em situação precária de moradia (ou sem moradia), sob risco social e sem condições plenas de desenvolvimento, ligados a projetos sociais e/ou movimentos comunitários que fazem parte de Rede Futebol Social. Hoje são mais de 100 projetos parceiros. “Futebol Social: ganhar é virar o jogo!” é o lema da ONG.

O Circuito Futebol Social 2022 é uma realização da ONG Futebol Social, com patrocínio da Sul América e CSN. A Copa Futebol Social tem patrocínio do Nubank.