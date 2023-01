Luisa Stefani conquista o título do WTA 500 de Adelaide, na Austrália

Luisa Stefani, número 47 do mundo, conquistou, nesta sexta-feira (13), o título do WTA 500 de Adelaide, na Austrália, com premiação de US$ 780 mil. Luisa e a norte-americana Taylor Towsend, 24ª colocada no ranking mundial, superaram a dupla formada pela cazaque Elena Rybakina e a russa Anastasia Pavlyuchenkova por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 7/6 (7-3). Este foi o primeiro torneio regular no ano para Luisa, após defender o Brasil na United Cup e vencer seus dois jogos de duplas mistas.

Luisa comemora a sexta conquista na carreira, a primeira de WTA 500. Agora, soma dois títulos de WTA 1000, em Guadalajara (México), no ano passado (com a australiana Storm Sanders), e em Montreal (Canadá), em 2021 (com a canadense Gabriela Dabrowski), além de outros três WTA 250 em Chennai, na Índia, com Dabrowski, em 2022, Lexington, nos EUA, em 2020, e Tashkent, no Uzbequistão, em 2019, ambos com a americana Hayley Carter.

"Muito feliz de começar o ano com o título. Primeira vez jogando com a Taylor, foi uma semana muito boa tanto dentro quanto fora na quadra. Já cheguei em Melbourne para continuar os preparativos do Australian Open com a McNally. Muito bom iniciar com jogos assim e confiante em busca de uma boa campanha", disse a atleta, que é patrocinada pela Fila e Faros Invest, é embaixadora XP COB e conta com os apoios da Liga Tênis 10 e Bolsa Atleta.

A brasileira disputa o Australian Open ao lado da norte-americana Caty McNally, que foi a vice-campeã do US Open ano passado, jogando com Towsend. A chave ainda será divulgada no final de semana.

Desde que voltou da lesão no joelho em setembro, Luisa jogou sete torneios e venceu quatro. Além de Guadalajara e Chennai, ganhou ainda o WTA 125 de Montevidéu, no Uruguai, com a carioca Ingrid Martins. Pela campanha, ela subirá no ranking desta segunda-feira (16) cerca de 13 posições e deve aparecer como a 34ª do mundo.