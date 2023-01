Lucas Moura não vai renovar com Tottenham e analisa ofertas

Após cinco anos e meio, Lucas Moura, de 30 anos, vai deixar o Tottenham. O meia-atacante brasileiro tem contrato até o fim da atual temporada, em junho deste ano, e não vai renová-lo. A informação foi publicada por diferentes veículos da imprensa inglesa e confirmada pelo ge.

Em contato com o ge, o empresário do jogador, Júnior Pedroso, confirmou que Lucas não vai estender seu vínculo com a equipe londrina. O agente disse que não há negociações no momento com o São Paulo. O brasileiro admitiu que deseja, um dia, voltar ao clube onde se formou.

Segundo Júnior, o meia-atacante ex-PSG analisa sondagens de clubes da Major League Soccer (MLS), principal liga dos Estados Unidos, Inglaterra, Itália, Espanha, Catar e Arábia Saudita. Mas a decisão vai ser feita “com cautela”.

Lucas sofreu com lesões e só esteve em nove dos 26 jogos do Tottenham na atual temporada. A sua última partida foi no dia 6 de novembro, antes da Copa do Mundo. Ele foi titular apenas duas vezes em 2022/23.

Lucas chegou ao Tottenham no início de 2018. Ele tem 38 gols em 211 partidas no total e está marcado na história recente da equipe pelos seus três gols na semifinal da Champions contra o Ajax, que garantiram a classificação dos Spurs para a decisão em 2019.

O brasileiro, porém, perdeu espaço no time titular após a chegada de Kulusevski e, posteriormente, Richarlison. Em 2021/22, Lucas fez 45 partidas pelos Spurs, das quais 26 foram como titular, e marcou seis gols e anotou oito assistências.