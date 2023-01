Luisa Stefani começa 2023 com vitória e Brasil passa pela Noruega na United Cup

(Foto: Jimmie 48 Photography / WTA)





Luisa Stefani, número 47 do mundo, largou com o pé direito o ano de 2023 com vitória nas duplas mistas no encontro diante da Noruega pela United Cup. A paulistana e o gaúcho Rafael Matos derrotaram Ulrikke Eikeri e Viktor Durasovic por 6/4 7/5, na madrugada deste domingo (1), e deram o quarto ponto na vitória do Brasil por 4 a 1 contra o time nórdico pelo Grupo E da competição mista por equipes, jogado em Brisbane, na Austrália.

"Temos uma grande comunicação em quadra, me divirto jogando com ele. Quanto mais jogamos, mais conhecemos nossas forças e nossos defeitos e administramos isso melhor . Começamos jogando juntos dois dias atrás, hoje foi melhor, o time no banco nos ajuda muito dando detalhes no que precisamos melhorar. Incrível começar o novo ano com essa vitória, hoje me sinto especial e nos mantendo vivos no grupo, lutando até o final. Ainda temos uma chance (de classificação), vamos esperar pelo melhor" disse a atleta que é patrocinada pela Fila e Faros Invest, é embaixadora XP COB, e conta com os apoios da Liga Tênis 10 e Bolsa Atleta.

O Brasil aguarda o duelo entre Noruega x Itália que acontecerá nos próximos dois dias. O time nacional precisa de uma vitória da Noruega para conseguir a vaga. Se isso ocorrer, enfrentará o vencedor de Polônia x Suíça por vaga na semifinal.

O time do Brasil é formado também por Bia Maia, Thiago Monteiro, Laura Pigossi, Carol Meligeni e Matheus Pucinelli e capitaneado por Rafael Paciaroni.